Înghețata nu e un inamic al siluetei! Bilic: Când și cum trebuie consumată ca să nu te îngrași

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Înghețata nu este un inamic al siluetei dacă este consumată corect. Iată ce trebuie să știi!

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre înghețată și a explicat că este un desert foarte apreciat, greu de refuzat, pe care îl consideră chiar dietetic.

„Înghețata e mai mult decât un desert, e o plăcere!

Dacă întrebi un copil ce dulce și-ar dori să mănânce, în 8 cazuri din 10 va spune înghețată! Oare noi, adulții, n-am zice la fel dacă n-ar exista auto-cenzura impusă de rațiune și dietetică? Oare am putea să ne săturăm vreodată de înghețată, să fim indiferenți la vitrinele frigorifice în care se revarsă valuri cremoase și multicolore cu deliciosul desert?

Există o doză maximă admisă de înghețată într-o zi? NU, dacă mă gândesc la anii mei de rezidențiat la Spitalul Universitar, în care mâncam o cutie de înghețată pe zi! Asta era cura mea de slăbire autoinventată, pe cât de eficientă, pe atât de plăcută: 600 cal/zi provenite exclusiv din produsul de care nu mă puteam sătura - înghețată cu banane și ciocolată. E adevărat, după niște luni de zile cu așa un “meniu”, nu mai mi-au trebuit dulciuri ani la rând!

Să nu vă fie teamă pentru siluetă, înghețata e cel mai dietetic desert, iar plăcerea se dublează pentru că are și consistență cremoasă!

Există o formă ideală de înghețată? Eu aș spune că nu contează forma, doar semi-TOPITĂ să fie! Înghețata cea mai bună e aia la cutie (pentru că e multă), mai ales când ajungi la fundul cutiei (pentru că e topită).

Sigur că și înghețata la cornet sau înghețata pe băț are farmecul ei, dar răsfățul suprem nu-l poți obține decât cu o înghețată la cutie, toată pentru tine”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

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Când trebuie mâncată înghețata

Mihaela Bilic recomandă ca înghețata să fie consumată ca desert, după masă, în porții moderate, sau chiar în locul unei mese pentru cei care nu se pot limita la una sau două cupe. Medicul nutriționist consideră că înghețata industrială are puține calorii datorită aerului încorporat și recomandă evitarea înghețatei care conține ciocolată, nuci, alune, biscuiți și caramel topit.

„Când trebuie mâncată înghețata? După masă, ca desert, dacă suntem moderați și echilibrați și ne putem limita la 1-2 cupe. Sau în loc de mâncare, ca aliment, pentru păcătoșii care au dificultăți în a respecta porția corectă.

Industrială sau făcută în casă? Industrială îndrăznesc să spun, pentru că va fi "umflată" cu aer, pufoasă, voluminoasă mai săracă în calorii- cu condiția să nu alegem varianta cu sirop de ciocolată, nuci și alune, caramel topit sau bucățele de cookie… astea nu mai sunt înghețată, ci prăjitură congelată! Sau și mai bine să fie artizanală, acel "gelato" de care italienii sunt atât de mândri și care a cucerit tot mapamondul”, a scris Mihaela Bilic.

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Contează ora din zi sau vremea de afară?

Mihaela Bilic spune că înghețata poate fi savurată oricând, indiferent de oră, vreme sau loc. Potrivit medicului nutriționist, înghețata trezește pofta de viață și este un desert care face chimie bună cu sufletul.

„Contează ora din zi sau vremea de afară? Sigur că înghețata merge bine la prânz, pe căldură, dar și seara, pe răcoare. Și tot sigur se potrivește și cu soarele arzător și cu ploaia liniștitoare. Iar ca locație, ați ghicit: e bună și la mare și la munte și în vacanță și la serviciu și la școală și la volan. Dar cea mai bună înghețată e aia din canapea, savurată în timp ce vezi un film.

Însă cine sunt eu să fac recomandări sau să impun reguli? N-am făcut altceva decât să gândesc cu voce tare și să confirm ceea ce, probabil, mulți știu/simt/intuiesc: tare faină invenție, înghețata asta, face "chimie" bună cu sufletul nostru, trezește pofta de viață și creează stare de bine. Aromele le decideți voi!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.