Ce se întâmplă în corpul tău după ce mănânci grăsimi. Avertismentul Mihaelei Bilic: Poate o să vă gândiți de două ori înainte

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @armmypicca

Grăsimile pe care le consumăm nu sunt doar o sursă de energie, ci intră într-un proces complex de transformare în organism.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre modul în care organismul procesează alimentele și a explicat că amidonul și zahărul sunt transformate rapid în glucoză, care ajunge direct în sânge și la celulele corpului, în timp ce surplusul este transformat de ficat în grăsime.

Potrivit acesteia, proteinele necesită un proces mai complex de digestie, fiind descompuse în aminoacizi cu ajutorul enzimelor produse de ficat și pancreas.

„Grăsimile pe care le mâncăm “ne lovesc” drept în inimă

De multe ori nu conștientizăm felul în care mâncarea intră în contact cu corpul nostru. Mestecam alimentele, le îndesăm în stomac și apoi ne culcăm pe-o ureche, are el grijă intestinul să le fragmenteze și ficatul să le proceseze! Lucrurile sunt mai simple…sau mai complicate de atât.

Pentru amidon/zahăr ruta e rapidă: în intestin sunt desfăcute în fragmente mici de glucoză (cu efort minim și fără intervenția enzimelor de digestie) care trec direct în sînge și de aici direct la toate celulele din corp; în ficat ajunge doar excesul de glucoză, care va fi transformat în grăsime de rezervă!

Cu proteinele e mai complicat: e nevoie de prezența enzimelor din ficat și pancreas care să desfacă proteinele în aminoacizi pe care ficatul îi va metaboliza și din care se construiesc celule noi”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

VEZI ȘI: Verdețurile care combat anemia, constipația și kilogramele în plus. Bilic: Mâncați cu castronul!

„Poate o să vă gândiți de două ori înainte să mâncați produse ultraprocesate”

Potrivit Mihaelei Bilic, grăsimile nu sunt transportate direct prin sânge, ci prin sistemul limfatic, iar apoi ajung în circulația generală. Aceasta a atras atenția asupra consumului de alimente ultraprocesate și prăjeli și a explicat importanța unui aport adecvat de Omega 3.

„Grăsimile au un statut aparte: nu pot fi asimilate în sînge pentru că nu se dizolvă în apă! Grăsimile sunt colectate în vasele limfatice din intestin și transportate în ductul limfatic central care se varsă direct în inimă! Că e vorba de ulei de măsline sau prăjeli, tot ce înghițim ajunge rapid în inimă și abia apoi trece prin ficat, unde poate fi eventual neutralizat/detoxificat.

Dacă vă imaginați acest parcurs special al grăsimilor alimentare prin sistemul limfatic, poate o să vă gândiți de două ori înainte să mâncați produse ultraprocesate, grăsimi vegetale saturate, fast-food și prăjeli. Și dacă tot suntem la capitolul grăsimi, merită amintit că nu consumăm niciodată suficient Omega 3 din pește și avem prea mult Omega 6 din uleiul de floarea soarelui.

Grăsimea e mai degrabă un condiment decât un aliment, deci merită să cheltuim mai mult pentru puțin și bun…vă recomand, din inimă!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

VEZI ȘI: Legumele pe care nu trebuie să le eviți în această perioadă. Bilic: Scad nivelul de colesterol și ajută la slăbit