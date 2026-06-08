Verdețurile care combat anemia, constipația și kilogramele în plus. Bilic: Mâncați cu castronul!

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Iată ce trebuie să mănânci pentru a combate anemia, constipația și kilogramele în plus!

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat că pătrunjelul ar trebui consumat în cantități mari deoarece este bogat în vitamine, minerale și antioxidanți, cu efecte benefice asupra sănătății, inclusiv pentru prevenirea anemiei, combaterea constipației și în procesul de slăbire.

„Când vorbim de pătrunjel, vă rog să-l mutați din categoria condimente în categoria alimente și să-l mâncați cu castronul.

În pătrunjel avem mai multă vitamina C decât în lămâi, fier mai mult decât în spanac, fibre mai multe decât în prune, acid folic mai mult decât în broccoli și betacaroten mai mult decât în morcovi.

Pătrunjelul e plin de antioxidanți, previne anemia, are proprietăți diuretice, combate constipația și ajută la slăbit”, a explicat Mihaela Bilic.

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Și mărarul are efecte similare

Potrivit medicului nutriționist, și mărarul are efecte similare. Acesta ajută la reducerea retenției de apă și a consumului de sare și este util în hipertensiune. De asemenea, Mihaela Bilic recomandă consumul frecvent de verdețuri locale pentru beneficii asupra sănătății și siluetei.

„Efect pozitiv pe celulită și pe slăbit are și mărarul, consumat și el cu snopul. Ține loc de sare în mâncare, de folosit în caz de hipertensiune și retenție de lichide.

Abuzați de verdețuri cu gust românesc de la gospodari locali! Au beneficii și pentru siluetă și pentru sănătate!”, a spus Mihaela Bilic într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.

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