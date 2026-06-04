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DCNews Stiri Legumele pe care nu trebuie să le eviți în această perioadă. Bilic: Scad nivelul de colesterol și ajută la slăbit

Legumele pe care nu trebuie să le eviți în această perioadă. Bilic: Scad nivelul de colesterol și ajută la slăbit

Autor: Darius Mureșan
Data publicării: 04 Iun 2026
legume de vara Sursa foto: https://www.magnific.com/, @olena_ukhova
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Mihaela Bilic recomandă includerea în alimentație a unor legume care aduc foarte multe beneficii.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă consumul de ceapă verde și usturoi ca alimente de bază în sezonul cald. Potrivit acesteia, ceapa verde și usturoiul au o mulțime de beneficii pentru sănătate, motiv pentru care este recomandat să nu fie evitate. Acestea ajută la detoxifierea organismului, îmbunătățesc circulația sângelui, tensiunea arterială și nivelul colesterolului, au efecte antimicrobiene și ajută la controlul greutății.

„Este sezonul de verdețuri și crudități. Haideți să mâncăm ceapă verde și usturoi pe post de alimente, nu de condimente!

Argumente:

Conțin compuși cu sulf care ajută la detox.

La nivel circulator, fluidizează sângele, scad tensiunea arterială, nivelul de colesterol și riscul de boli cardio-vasculare.

Usturoiul este considerat un antibiotic natural. Alicina din structura lui blochează bacteriile nocive”, a spus Mihaela Bilic.


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Ceapa și usturoiul blochează formarea de rezerve de grăsime

„Consumul de ceapă și usturoi este un ajutor pentru slăbit. Quercetina din ceapă și finilditina din usturoi blochează formarea de rezerve de grăsime.

Ceapa și usturoiul balonează, dar nu e nimic grav în asta. Conțin glucide complexe numite fructozani, care fermentează, au efect prebiotic și hrănesc bacteriile benefice din intestin, iar pentru mirosul neplăcut mestecați câteva crenguțe de pătrunjel”, a spus Mihaela Bilic într-un videoclip postat pe pagina de Facebook. 

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mihaela bilic
usturoi
ceapa
slabire
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