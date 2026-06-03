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DCNews Stiri Secretul longevității, explicat de un expert: Ce îți scurtează viața cu zeci de ani

Secretul longevității, explicat de un expert: Ce îți scurtează viața cu zeci de ani

Autor: Darius Mureșan
Data publicării: 03 Iun 2026
longevitate-varstnica_94528800 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
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Un expert în longevitate atrage atenția că durata de viață umană ar putea depăși 100 de ani, dacă organismul ar fi protejat de factori de mediu nocivi.

Marcos Mazzuka, medic și expert în longevitate, a participat la podcastul „Tengo un Plan” (Am un plan), unde a explicat că oamenii ar putea să trăiască mai mult de 100 de ani dacă ar beneficia de o stare bună de sănătate și ar fi feriți de toxine. 

Medicul a explicat că ideea unei vieți de peste 100 de ani are la bază cercetări mai vechi realizate de academicianul Denham Harman în anii '50. Acesta a studiat comportamentul celulelor în condiții ideale de mediu și a ajuns la concluzia că, teoretic, durata de viață umană ar putea fi mai mare decât cea obișnuită. 

Potrivit expertului, Denham Harman a formulat inclusiv ipoteza că îmbătrânirea este o boală și a estimat, pe baza unor calcule, o speranță de viață de până la aproximativ 135 de ani. El a susținut că diferența dintre această valoare teoretică și durata reală de viață ar putea fi explicată mai degrabă prin factori de mediu decât prin genetică

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Îmbătrânirea și moartea, legate de acțiunea radicalilor liberi

Marcos Mazzuka a explicat că îmbătrânirea și moartea sunt legate de acțiunea radicalilor liberi și de scurtarea telomerilor, structuri aflate la capetele cromozomilor. Expertul a precizat că există o enzimă, numită telomerază, care poate încetini acest proces.

Potrivit medicului, radicalii liberi pot deteriora celulele prin furtul de electroni, ceea ce afectează inclusiv telomeraza, enzima care ajută la menținerea telomerilor. Atunci când telomeraza este afectată, telomerii se degradează, iar materialul genetic devine vulnerabil, ceea ce poate duce la pierderea sau mutația genelor din cauza toxinelor sau a virusurilor. 

Medicul a mai explicat că, deși radicalii liberi sunt necesari în cantități mici pentru funcționarea organismului, excesul lor contribuie la îmbătrânire. Fumatul, radiațiile, poluarea, alimentele ultraprocesate și alcoolul cresc nivelul radicalilor liberi și reduc șansele unei vieți mai lungi și mai sănătoase.

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imbatranire
longevitate
alimente ultraprocesate
genetica
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