Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Ai multe plante în casă? Iată ce spune asta despre tine
Data publicării: 27 Mai 2026

Ai multe plante în casă? Iată ce spune asta despre tine
Autor: Darius Mureșan

plante in apartament Sursa foto: https://www.magnific.com/, @nikahgeh
O casă cu multe plante spune multe despre personalitatea și stilul de viață al unei persoane.

Oamenii își amenajează casa în funcție de preferințele personale, cu obiecte și elemente de decor care le oferă confort, o stare de bine și care reflectă stilul lor de viață. Foarte mulți iubesc plantele și consideră că o casă fără plante este o casă incompletă, deoarece ele adaugă culoare și schimbă aspectul încăperilor, iar cei care le îngrijesc au anumite trăsături comune, potrivit 20minutos.es.

Unii oameni consideră că locuința lor este mai frumoasă datorită energiei pe care o transmit plantele și că atmosfera este mai plăcută, însă plantele pot scoate la iveală și aspecte mai profunde ale personalității și modului de a fi, fiind uneori o formă de exprimare inconștientă.

Persoanele care au foarte multe plante în casă sunt adesea motivate de nevoia de a fi înconjurate de acea energie, de elemente vii, ceea ce arată o stare de echilibru și bunăstare emoțională. Procesul de îngrijire al plantelor le oferă satisfacție și sentimentul de implicare în creșterea și transformarea acestora.

Îngrijirea plantelor are o componentă emoțională și poate reflecta o sensibilitate față de mediu. Psihologii sunt de părere că acest comportament poate exprima nevoia de a proteja ceva viu și de a crea un refugiu emoțional, deoarece plantele simbolizează stabilitate, creștere și echilibru.


Oamenii care iubesc plantele sunt mai calmi și mai echilibrați

O casă plină de plante poate deveni un refugiu care ajută omul să se reconecteze cu natura, iar grădinăritul este asociat cu liniștea, relații mai bune cu cei din jur și acceptarea de sine.

Experții leagă, de asemenea, îngrijirea plantelor de trăsături precum empatia, răbdarea și capacitatea de a forma legături durabile. Îngrijirea unei plante este un angajament pe termen lung care necesită atenție la detalii pentru a satisface nevoile plantei.

Cei care preferă să aibă casa plină cu plante tind să caute calm și echilibru interior prin conexiunea cu natură și sunt preocupați de bunăstarea emoțională și de sănătatea mintală. De asemenea, sunt persoane mai creative și mai puțin materialiste. 

Grădinăritul și îngrijirea plantelor aduc o mulțime de beneficii importante pentru sănătatea mintală, deoarece reduc stresul și îmbunătățesc starea de spirit. Această activitate contribuie la sănătatea fizică și cognitivă și oferă satisfacție personală.

