Eugen Tomac, premier de cursă lungă pentru dezideratul lui Nicușor Dan. Scenariul care ar lăsa PNL în afara deciziei politice

Bogdan Chirieac a avut o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, la emisiunea moderată de Claudiu Giurgea, unde a fost întrebat de acesta despre posibilitatea desemnării în următoarele 24 de ore a lui Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific la Palatul Cotroceni, la funcția de premier al României.

„Cu siguranță că președintele Nicușor Dan își va argumenta decizia“, a punctat Bogdan Chirieac.

În opinia analistului politic, relația strânsă între Nicușor Dan și Eugen Tomac îl va face pe acesta din urmă să marșeze pe o politică externă trasată de președinte care să ducă la integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

„Domnul Eugen Tomac este un om echilibrat, un om înțelept și ar putea răspunde unui deziderat de politică externă, stabilit de Nicușor Dan, pe mulți ani. Mă refer aici la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pentru că domnul Eugen Tomac este atât cetățean al României, cât și al Republicii Moldova“, a precizat Bogdan Chirieac.

Întrebat de redobândirea cetățeniei române de către Traian Băsescu, analistul politic a precizat că „sunt mesaje, simboluri care sunt oferite, prin care informăm că nu abandonăm Republica Moldova, fiindcă cetățenii de acolo sunt în cel mai mare pericol, dacă Ucraina pică“, adăugând că „în aceeași zi, dacă ar pica Ucraina, Federația Rusă ar ocupa Republica Moldova“.

„Dacă Republica Moldova ajunge membru al Uniunii Europene, Rusia nu ar mai putea face acest lucru“, ci cel mult ar supune-o „atacurilor hibrid“, a mai precizat analistul politic.

Eugen Tomac - premier, carne de tun pentru a se ajunge la a doua desemnare

Întrebat dacă e de părere că Eugen Tomac este aruncat în joc drept carne de tun, Bogdan Chirieac a spus că nu crede că „Nicușor Dan face astfel de jocuri, spre deosebire de Traian Băsescu sau Klaus Iohannis“.

„A și spus că va căuta o personalitate care să reușească din prima. Eu înțeleg că USR ar merge în acest nou Guvern și l-ar abandona pe „Mesia Bolojan“, care ar ține PNL în opoziție, și s-ar alătura noului Executiv (n.r. condus de Eugen Tomac). Să nu uităm că Eugen Tomac a intrat în Parlamentul European în 2024 pe listă cu USR. Dânsul conduce PMP și a fost într-o alianță cu USR și Forța Dreptei“, a reamintit Bogdan Chirieac. Analistul politic a mai punctat în acest sens că „o majoritate PSD - USR - UDMR - Minorități și probabil ceva independenți ar asigura fără probleme o majoritate de peste 50%“.

Bogdan Chirieac: Ilie Bolojan se dorește „Președintele Haștag“ în țara noastră

De asemenea, analistul politic Bogdan Chirieac și-a exprimat dezamăgirea față de capturarea PNL de către „un singur om“ care își dorește să ajungă „Președintele Haștag“.

„Liberalii nu se adună. Nu este posibil ca un singur om să ia prizonier un întreg partid, cel mai vechi partid din Europa, căruia România îi datorează foarte mult din punct de vedere istoric. Ilie Bolojan beneficiază de un aparat de propagandă de-a dreptul înspăimântător, foarte bine finanțat, o rețea de ONG-uri politice care sunt mai importante decât orice partid politic din România. Dânsul se dorește „Președintele Haștag“ în țara noastră. Și va fi „Președintele Haștag“ din țara noastră. Să vedem dacă, totuși, președintele Nicușor Dan, va reuși să rupă USR, care e vehiculul politic al progresismului din România, de domnul Ilie Bolojan.

PNL este un partid conservator, ca și PSD-ul, cu o ideologie aproape opusă progresismului și nu-l văd suportându-l pe Ilie Bolojan în fruntea sa pentru multă vreme. Nimeni nu a prevăzut că Ilie Bolojan va lua ostatic acest partid“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.