Carambol pe A3, Bucureşti - Ploieşti: Trei accidente cu nouă maşini implicate

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că circulația rutieră a fost reluată după accidentele în lanţ care s-au produs duminică, pe A3 Bucureşti - Ploieşti, la kilometrul 38, în zona localității Gruiu.

Potrivit poliţiştilor, este vorba despre un carambol pe sensul de mers către București, fără victime. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că în zonă s-au produs 3 evenimente rutiere, în care au fost implicate în total 9 autovehicule (4, 2, respectiv 3 autoturisme). Valorile de trafic sunt în scădere.