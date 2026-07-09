România ar fi știut cu 2-3 zile înainte că Rusia va invada Ucraina. Dezvăluirile lui Ion Oprișor, fost consilier al lui Klaus Iohannis

Război Rusia-Ucraina. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

România a fost informată că Rusia va ataca Ucraina cu câteva zile înainte de invazia din februarie 2022, susține fostul consilier pentru apărare al lui Klaus Iohannis, generalul (r) Ion Oprișor.

Generalul (r) Ion Oprișor, fost consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională al președintelui Klaus Iohannis și secretar al CSAT timp de aproape un deceniu (2015-2025), a dezvăluit că România a fost informată cu două-trei zile înainte că Rusia urma să invadeze Ucraina în februarie 2022.

Potrivit acestuia, avertismentul a venit prin cooperarea dintre serviciile de informații române și cele ale aliaților.

Întrebat dacă se întâmplă ca informația să ajungă la instituțiile statului înainte ca evenimentul să aibă loc, generalul (r) Ion Oprișor a răspuns afirmativ: „Da, au fost astfel de situații”.

România, informată cu două-trei zile înainte că Rusia va ataca Ucraina

„Acest lucru este și o urmare a unei foarte bune colaborări și cooperări între serviciile de informații - cele din România și cele partenere. Serviciile noastre de informații au relații foarte bune cam cu toate serviciile partenere.

Și sunt anumite momente când ei au mai multe posibilități de a prevedea un anumit incident de securitate, o anumită situație dificilă. Și vin și informează. Informația respectivă ajunge în timp util la președintele României prin consilierul prezidențial și, mai departe, vedem în ce măsură acționăm.

Cum a fost, spre exemplu, cu atacul Federației Ruse asupra Ucrainei. Noi am știut că treaba aceasta se va întâmpla cu două-trei zile înainte. (n.r. Timpul) este un avantaj.

Poți, cât de cât, să te organizezi, să vezi, dacă se întâmplă, ce trebuie făcut. Contează foarte mult acest lucru, această situație ca informația să devanseze evenimentul. Dar sunt și situații în care ești luat pe nepregătite. Și atunci, lucrurile nu stau bine - nu este bine pentru instituție și pentru țară”, a explicat gen. (r) Ion Oprișor, la Podcastul lui Septimiu.

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