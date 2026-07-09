Urșii bruni ajung tot mai des în apropierea oamenilor în Grecia. Fenomenul este cunoscut și în România / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @fernandocortesde

Locuitorii din nordul Greciei spun că întâlnirile cu urșii bruni au devenit din ce în ce mai frecvente. Creșterea populației acestei specii, susținută de măsurile de conservare și de interzicerea vânătorii, a dus la apariția unor situații care provoacă teamă în comunitățile locale.

În satul montan Kleisoura, aflat în regiunea Macedonia de Vest, Dimitris Despas povestește că a văzut de mai multe ori urși în apropierea locuinței sale. Cea mai recentă întâlnire a avut loc în urmă cu câteva săptămâni, chiar în grădina casei.

„Urşii ne înconjoară! Intră în curţile noastre, provoacă pagube, mănâncă fructele din pomi”, exclamă bărbatul în vârstă de 60 de ani din Kleisoura.

În ultimele decenii, numărul urșilor bruni din această zonă de graniță cu Albania și Macedonia de Nord a crescut constant. Fermierii spun că animalele distrug culturile agricole și ajung tot mai des în apropierea gospodăriilor.

Datele recensământului realizat de autoritățile elene în 2025 arată că în Grecia trăiesc aproximativ 900 de urși bruni. Cifra este aproape dublă față de estimarea făcută în studiul precedent, realizat cu șase ani înainte.

Creșterea populației aduce însă și mai multe motive de îngrijorare pentru locuitorii din zonă.

„Ne este frică să ne părăsim casele”, spune Dimitris Despas.

Potrivit acestuia, în urmă cu câteva zile un urs a fost văzut în piața satului după lăsarea întunericului, iar într un alt incident un localnic a fost rănit, fără să sufere răni grave.

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Dezbatere aprinsă între localnici și organizațiile de mediu

Nemulțumirea oamenilor se vede și pe rețelele sociale, unde discuțiile dintre localnici și ecologiști sunt tot mai tensionate.

Grupul de Facebook „Nu trăiţi cu urşii” a adunat peste 2.000 de membri.

„Suntem în pericol”, spune unul dintre administratorii paginii, Dimitris Mitsopoulos, care susţine că urşii au fost fotografiaţi sau filmaţi în faţa şcolilor în timp ce erau prezenţi copii. „Urşii nu au ce căuta aici. Sunt animale sălbatice!”, exclamă acest designer grafic în vârstă de 53 de ani.

Organizațiile pentru protecția animalelor consideră că soluția nu este reducerea populației de urși. Soluția e aplicarea unor măsuri care să limiteze apropierea acestora de așezările umane.

Iason Bantios, purtător de cuvânt al ONG-ului pentru protecția animalelor sălbatice Callisto, susține că „prin informaţii adecvate şi măsuri preventive”, numărul urşilor bruni „care se apropie de zonele locuite poate fi redus drastic”. „Îngrijorarea nu ar trebui folosită ca pretext” pentru a ucide urşi, insistă Bantios.

De ce ajung urșii tot mai aproape de oameni

Potrivit organizațiilor de protecție a naturii, urșii revin treptat în zone din care dispăruseră în secolul trecut. În același timp, dezvoltarea localităților, schimbarea modului de folosire a terenurilor și renunțarea la unele practici agricole tradiționale au redus cantitatea de hrană disponibilă în habitatul natural al animalelor.

Specialiștii spun că și prezența mai redusă a oamenilor în unele regiuni rurale a contribuit la schimbarea comportamentului urșilor.

„Grecia a reuşit să restabilească populaţiile de animale sălbatice datorită politicilor sale de conservare”, spune Alexandros Karamanlidis, directorul sanctuarului Arcturos, care găzduieşte 20 de urşi care anterior trăiau în captivitate în grădini zoologice sau circuri.

Potrivit acestuia, mai multe generații de urși au învățat că pot găsi hrană mai ușor în apropierea localităților.

„Dacă nu se face nimic, ne îndreptăm inevitabil spre situaţii din ce în ce mai problematice”, avertizează Karamanlidis.

Și în România, prezența urșilor în apropierea localităților a devenit tot mai frecventă. Autoritățile emit periodic mesaje RO-Alert după apariția animalelor în sate și orașe, iar incidentele în care urșii ajung în gospodării, pe străzi sau în apropierea zonelor turistice sunt raportate în mai multe județe, inclusiv în Ilfov.

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