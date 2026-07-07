Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Scandal la Cupa Mondială 2026. Mesajul FIFA după ce Mbappe a fost ținta unui atac rasist din partea unei senatoare

Scandal la Cupa Mondială 2026. Mesajul FIFA după ce Mbappe a fost ținta unui atac rasist din partea unei senatoare

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 07 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
kylian mbappe franta
Fotbalistul francez Kylian Mbappe. Sursa foto: Agerpres

Gianni Infantino, preşedintele Federaţiei internaţionale de fotbal (FIFA), a transmis un mesaj clar după afirmațiile rasiste făcute de senatoarea paraguayană Celeste Amarilla la adresa lui Kylian Mbappe.

Gianni Infantino, preşedintele Federaţiei internaţionale de fotbal (FIFA), a condamnat "fără echivoc" remarcile rasiste făcute de senatoarea paraguayană Celeste Amarilla către Kylian Mbappe, căpitanul selecţionatei Franţei, pe care aceasta le-a spus după victoria obţinută de Franța în faţa Paraguayului (1-0), la Cupa Mondială 2026, notează AFP.

FIFA sare în apărarea lui Mbappe după declarațiile controversate ale unei senatoare paraguayene

"Condamn fără echivoc remarcile rasiste făcute la adresa lui Kylian Mbappe de către senatoarea paraguayană Celeste Amarilla. Întreaga lume a fotbalului şi societatea sunt solidare cu căpitanul echipei naţionale a Franţei: trebuie să combatem rasismul şi să-l învingem împreună", a scris Infantino într-un mesaj postat pe contul său de Instagram.

După insultele rasiste extrem de violente proferate de senatoarea paraguayană, Mbappe a fost susţinut public de Federaţia franceză de fotbal (FFF), dar şi de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, iar acum şi de conducătorul FIFA.

Controversa a apărut după ce Amarilla a transmis mai multe mesaje pe reţeaua de socializare X după înfrângerea Paraguayului în faţa Franţei. Ea a scris remarci jignitoare la adresa lui Mbappe, a originii sale familiale şi punând la îndoială identitatea sa franceză.

Vezi și - "Fotbalul a câştigat". Reacţii după Paraguay-Franţa 0-1, în optimile CM2026

Reacția lui Mbappe

Atacantul lui Real Madrid i-a răspuns senatoarei, pe care a numit-o o femeie josnică, nedemnă de funcţia sa", şi a afirmat că declaraţiile acesteia nu reprezintă Paraguayul.

Conform Palatului Elysee, preşedintele Paraguayului, Santiago Pena, a condamnat afirmațiile senatoarei din ţara sa, într-un mesaj transmis omologului său francez, Emmanuel Macron.

Vezi și - CM 2026: Mbappe a doborât recordul de goluri marcate în fazele eliminatorii

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

kylian mbappe
paraguay
franta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close