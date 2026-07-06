Prinţul Harry, vizită la Londra. Fiul Regelui Charles nu va locui la Buckingham

Prințul Harry. Foto: Agerpres

Prinţul Harry nu va locui la Palatul Buckingham în timpul vizitei sale la Londra.

Prinţul Harry nu va locui la Buckingham în timpul vizitei sale în Marea Britanie, săptămâna aceasta, a declarat palatul, în pofida faptului că un purtător de cuvânt al celui de-al doilea fiu al regelui a declarat luni presei că acesta a acceptat o invitaţie în acest sens, informează Reuters și Agerpres.

BBC a relatat că Harry nu a răspuns oficial până la termenul limită ofertei privind cazarea la o reşedinţă regală, astfel încât i s-a transmis în weekend că nu poate sta la Palatul Buckingham din centrul Londrei.

Vizita prinţului la Londra şi Birmingham pentru o serie de angajamente caritabile a stârnit speculaţii în legătură cu locul în care va alege să stea fiul înstrăinat al regelui Charles, împreună cu tatăl său, sau într-un palat regal.

CITEȘTE ȘI - Meghan Markle și copiii nu îl vor însoți pe prințul Harry la Londra. Ce s-a schimbat în planurile familiei

Pregătirile pentru această deplasare au fost, însă, umbrite de o dispută cu guvernul privind securitatea, iar un purtător de cuvânt al prinţului a declarat că soţia lui Harry, Meghan, şi copiii lor nu i se vor alătura acestuia în călătoria la Londra, precizând că ei ar putea sosi mai târziu, când el va vizita Birmingham.

Harry locuieşte în Statele Unite din 2020, împreună cu soţia sa americană, Meghan, după ce au renunţat la rolul lor de membri activi ai familiei regale, invocând dorinţa de independenţă financiară şi ceea ce au caracterizat drept intruziunea mass-media în viaţa lor privată.

De-a lungul celor şase ani care s-au scurs de atunci, distanţa dintre Harry şi tatăl şi fratele său a devenit evidentă, situaţia fiind descrisă atât în interviurile acordate de Harry cât şi în autobiografia sa.

Regele, care urmează în continuare un tratament pentru cancer, abia şi-a văzut cei doi nepoţi de când s-au născut, însă Harry a declarat în mai anul trecut că vrea ca neînţelegerile să se încheie.

Palatul Buckingham nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii, notează Reuters.