Scandal politic în Polonia după o presupusă livrare de rachete Patriot către Ucraina. Opoziția cere explicații urgente

PATRIOT

Un nou conflict politic a izbucnit duminică în Polonia, după apariția informațiilor despre o presupusă livrare de rachete Patriot către Ucraina. Potrivit dpa, partidele din opoziție susțin că transferul ar fi fost realizat fără informarea Parlamentului și a președintelui țării.

Reprezentanții Partidului Lege și Justiție (PiS) afirmă că aceste sisteme de apărare erau necesare Poloniei pentru consolidarea propriei securități.

Fostul ministru al Apărării, Mariusz Blaszczak, în prezent parlamentar și membru al conducerii PiS, a criticat situația într-o postare publicată pe platforma X.

„Aceste rachete sunt un element esenţial în apărarea spaţiului aerian polonez contra rachetelor balistice şi altor ameninţări”, a declarat pe X fostul ministru al apărării Mariusz Blaszczak, parlamentar şi membru al conducerii PiS.

Blaszczak a solicitat guvernului să ofere de urgență explicații cu privire la această situație.

Guvernul promite transparență privind ajutorul militar acordat Ucrainei

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak Kamysz, a respins acuzațiile și a anunțat că, împreună cu premierul Donald Tusk, va prezenta public toate livrările de ajutor militar oferite de Polonia Ucrainei începând din anul 2022.

Oficialul a precizat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că președinții Poloniei, mai întâi Andrzej Duda, iar în prezent Karol Nawrocki, au fost informați în permanență despre aceste decizii.

Controversa a apărut după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că armata ucraineană se confruntă cu un deficit de rachete esențiale pentru apărare, pe fondul conflictului din Iran.

În prezent, sistemele Patriot reprezintă principalul mijloc de apărare al Ucrainei împotriva rachetelor balistice lansate de Rusia.

Germania a încercat să mobilizeze noi sisteme Patriot pentru Ucraina

În luna martie, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a încercat să identifice, împreună cu alte state europene, peste 30 de rachete Patriot pentru sprijinirea Ucrainei.

Ulterior, în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată în aprilie la Ramstein, ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a mulțumit Germaniei, Olandei, Spaniei și Poloniei pentru noile livrări de armament destinate Kievului, notează Agerpres.