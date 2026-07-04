Două cutremure și peste 860 de replici. Venezuela se confruntă cu un dezastru de proporții

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Cel puţin 2.954 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 16.592 au fost rănite în dublul seism care a devastat Venezuela pe 24 iunie, potrivit ultimului bilanţ încă provizoriu difuzat sâmbătă de guvernul interimar al acestei ţări din America latină, relatează AFP.

Peste 16.000 de persoane şi-au pierdut locuinţa şi 856 de clădiri sunt distruse, potrivit pagubelor recenzate de Ministerul venezuelean al Comunicaţiilor după cele două cutremure cu magnitudini de 7,2 şi 7,5, care au afectat în primul rând statul La Guaira, în nordul ţării.

Fond de 200 de milioane de dolari pentru reconstrucție

Venezuela a anunţat vineri că înfiinţează un fond alimentat iniţial cu 200 de milioane de dolari pentru a ajuta la reconstrucţie în părţi ale ţării lovite de două cutremure puternice săptămâna trecută, potrivit dpa.

Preşedinta interimară Delcy Rodríguez le-a spus jurnaliştilor joi seară că Fondul Monetar Internaţional (FMI) va debloca această sumă.

De asemenea, un cont a fost deschis de Banca pentru Dezvoltare a Americii latine pentru donaţii internaţionale şi acei bani urmează să se îndrepte prioritar tot spre reconstrucţie.

Autoritățile resping criticile privind intervenția după cutremure

În acelaşi timp, Delcy Rodriguez a respins criticile potrivit cărora autorităţile statului au eşuat în intervenţia de după cutremure. Mii de militari şi voluntari civili au participat la activităţile de salvare, a spus ea.

Informaţii false au fost răspândite deliberat pentru a semăna haos, între care şi alerte false de tsunami, a spus ea. Cei care au lansat aceste informaţii false au fost deja identificaţi, a spus preşedinta, fără a furniza alte informaţii.

De la cutremurele cu magnitudinea 7,2 şi 7,5 s-au produs peste 860 de replici, potrivit datelor oficiale. Frecvenţa şi intensitatea lor scad, dar riscul unui alt cutremur puternic nu a fost exclus.