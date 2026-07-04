Cutremure Venezuela. Bilanțul a ajuns la 2.645 de morți și peste 12.000 de răniți

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Venezuela se confruntă cu una dintre cele mai grave catastrofe naturale din ultimii ani, după cele două cutremure produse pe 24 iunie în nordul țării. Bilanțul continuă să crească, iar autoritățile descriu o situație în care salvarea oamenilor și refacerea zonelor afectate merg în paralel.

Ministerul Comunicațiilor și Informației anunță, conform aa.com, 2.645 de persoane decedate și 12.666 de răniți. În același timp, 6.462 de persoane au fost salvate din ruine, iar peste 86.000 de familii au primit sprijin imediat după dezastru.

Seismele au avut loc pe 24 iunie, la un interval foarte scurt, în Venezuela. Primul cutremur a avut magnitudinea 7,2 și a fost localizat la nord est de San Felipe. Al doilea, mai puternic, a avut magnitudinea 7,5 și a fost înregistrat la sud est de Yumare, în statul Yaracuy.

De atunci, zona a fost afectată de 890 de replici, ceea ce a îngreunat intervențiile și a crescut riscul pentru echipele de salvare.

Mobilizare uriașă de echipe de salvare în zonele afectate

Autoritățile din Caracas au mobilizat aproape 30.000 de persoane pentru intervenții de urgență. În paralel, peste 3.300 de salvatori internaționali au fost trimiși în zonele afectate.

Echipele lucrează printre clădiri instabile și moloz compact, în condiții în care fiecare operațiune presupune risc ridicat de prăbușire.

În total, 6.462 de persoane au fost scoase în viață dintre dărâmături. Salvatorii continuă intervențiile în zone unde infrastructura a fost grav afectată, iar accesul rămâne dificil.

885 de clădiri au fost avariate, iar 189 s au prăbușit complet în urma cutremurelor.

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Miracol în Catia La Mar. Un bărbat a supraviețuit opt zile sub 140 de tone de moloz

Unul dintre cele mai impresionante cazuri de supraviețuire este cel al lui Hernán Gil, salvat după opt zile petrecute sub aproximativ 140 de tone de dărâmături.

El a fost găsit în subsolul unei parcări din Catia La Mar, unde lucra într o cabină din beton. Structura a creat un spațiu care i-a protejat corpul în momentul prăbușirii clădirii.

Operațiunea de salvare a lui Hernán Gil a implicat echipe din Venezuela, Chile, Costa Rica, El Salvador, Mexic, Portugalia și Statele Unite. Salvatorii au construit tuneluri de acces care s-au prăbușit de mai multe ori. În unele momente, intervenția a fost oprită din cauza instabilității structurii.

Cutremurele din Venezuela au declanșat o mobilizare fără precedent și au lăsat în urmă mii de victime și familii afectate. În același timp, cazuri precum cel al lui Hernán Gil arată că intervențiile rapide și coordonate pot salva vieți chiar și în condiții extreme.