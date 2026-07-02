Celebrul actor din „Arma mortală” suferă de boala Alzheimer

Actorul Danny Glover/Sursa foto: Instagram

Danny Glover, celebrul actor din „Arma mortală”, a dezvăluit că suferă de boala Alzheimer de mai mulți ani.

Actorul american Danny Glover, cunoscut din seria de filme „Armă mortală” („Lethal Weapon”), a dezvăluit că suferă de boala Alzheimer, o afecţiune incurabilă, transmite joi AFP.

Actorul, partenerul lui Mel Gibson în patru dintre filmele din seria poliţistă, a explicat pe canalul NBC că se luptă de mai mulţi ani cu această boală.

Familia, sprijinul lui Danny Glover

„Pot trăi cu asta, într-o anumită măsură”, a declarat actorul, care a jucat, de asemenea, în succese precum „Culoarea purpurie„ („The Color Purple”) şi „Mandela: Lungul drum spre libertate” („Mandela: Long Walk to Freedom”).

„Sunt sigur că, pe măsură ce boala va avansa, lucrurile vor fi diferite şi se vor schimba”, a adăugat el.

Această boală neurodegenerativă i-a afectat vorbirea şi i-a încetinit mişcările, însă actorul a afirmat că este ajutat de familie. „Ei sunt alături de mine”, a subliniat el.

Danny Glover, care a fost recompensat cu un Oscar onorific în 2022 în semn de recunoaştere a activităţii sale umanitare, este un actor prolific, cu o carieră foarte diversă.

Rolurile sale memorabile din cinema variază de la un poliţist corupt, în thrillerul lui Harrison Ford „Martorul" („Witness”), la roluri comice, în excentricul film „O familie genială” („The Royal Tenenbaums”) al lui Wes Anderson.

Cariera sa în televiziune a fost, de asemenea, una bogată, cu roluri recurente în seriale precum „Spitalul de urgenţă" („ER”) şi „Hill Street Blues”.

Boala Alzheimer, fără tratament

Boala Alzheimer este o formă incurabilă de demenţă, care afectează memoria, gândirea şi comportamentul şi care se agravează progresiv, potrivit Alzheimer's Association. Aceasta afectează, în general, persoanele de 65 de ani şi peste această vârstă.

Persoanele cu boala Alzheimer trăiesc, în medie, între patru şi opt ani după diagnostic, deşi unele trăiesc mult mai mult, potrivit Agerpres.