Presa hashtag, acuzată de dublă măsură în cazul Tănăsescu–Bolojan: "Cum e, măi băieți, cu dubla măsură?!"

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Steluţa Cătăniciu lansează o întrebare cheie pentru presa hashtag după întâlnirea dintre preşedinta CCR Simina Tănăsescu şi premierul interimar Ilie Bolojan.

Steluţa Cătăniciu remarcă o discrepanţă între modul în care a reacţionat presa hashtag într-un caz similar şi tăcerea de acum, când întâlnirea dintre şefa CCR şi Ilie Bolojan a stârnit reacţii dure atât din zona justiţiei cât şi din cea politică.

"Cum e, măi băieți, cu dubla măsură?!", întreabă, retoric, Steluţa Cătăniciu într-o postare pe Facebook.

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Întâlnire într-un moment cheie

Reamintim că deputatul PSD Mihai Fifor a solicitat, vineri, Curţii Constituţionale a României să lămurească în ce împrejurări s-ar fi produs o întâlnire între premierul interimar Ilie Bolojan şi preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, desfăşurată în biroul preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, în condiţiile în care, adaugă acesta, peste trei zile Curtea urmează să reia dezbaterile cu privirea la sesizările de neconstituţionalitate privind Legea integrităţii.

Ulterior, peşedinta Curţii Constituţionale a României, Simina Tănăsescu, a transmis că respinge "ferm şi categoric" orice speculaţie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curţii în afara cadrului strict legal.

Reacţia Steluţei Cătăniciu

"În decembrie 2017, ați făcut subiect de țară din întâlnirea întâmplătoare dintre Daniel Morar și Florin Iordache, din restaurantul Senatului, în care ambii mâncau zilnic, împreună cu alți parlamentari, judecători CCR și orice alte persoane care treceau prin parlament.

Parcă vad și acum fotografia 'incriminatoare': Daniel Morar, la masă, cu alți colegi, Florin Iordache, în picioare, lângă masă, oprindu-se să-i salute, așa cum fac oamenii normali. Iar pentru asta, ați făcut un scandal monstru, cu puncte de vedere ale celor doi, cu incriminari și tot tacâmul de care dispuneți, atunci când 'patria' o cere. Nu s-au întâlnit, programat, nici în biroul lui Tăriceanu (care era președintele Senatului) și nici în biroul lui Dragnea (care era președintele Camerei Deputatilor).

Acum tăceți mâlc, sperând că orice subiect de presă în trei zile dispare. Sau poate 'lucrați' la alte 'drone' și 'crize energetice' care să-l îngroape?!", a transmis Steluţa Cătăniciu pe Facebook.

Reacţia preşedinţilor curţilor de apel

"Preşedinţii curţilor de apel din România, în considerarea exigenţelor statului de drept şi din perspectiva instanţelor judecătoreşti, chemate să dea efect în activitatea lor jurisdicţională deciziilor Curţii Constituţionale, consideră necesară clarificarea informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la întâlnirea dintre preşedinta Curţii Constituţionale a României, doamna Elena-Simina Tănăsescu, şi domnul Ilie Bolojan, prim-ministru demis, care ar fi avut loc în biroul preşedintelui Senatului, aceştia din urmă cu interese în dosare aflate pe rolul Curţii Constituţionale.

Independenţa şi imparţialitatea justiţiei presupun nu numai absenţa oricărei influenţe exterioare, ci şi înlăturarea oricărei aparenţe care ar putea genera îndoieli legitime.

Transparenţa reprezintă, din această perspectivă, o garanţie esenţială a încrederii publice în actul de justiţie", transmit preşedinţii curţilor de apel într-un comunicat de presă.