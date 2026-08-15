Fost primar al Iașiului, urmărit internațional din categoria Most Wanted, adus în țară după ce a fost prins în Italia / FOTO: captură site Poliția Română

Un bărbat de 68 de ani din județul Iași, urmărit internațional și inclus în categoria Most Wanted, a fost adus în România de polițiști, la data de 15 august 2026, pentru a executa o pedeapsă de 19 ani și 4 luni de închisoare. Acesta a fost condamnat pentru viol și agresiune sexuală și a fost localizat și arestat în Italia la sfârșitul lunii aprilie.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, bărbatul a fost predat autorităților române în urma cooperării realizate prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

După aducerea în țară, acesta a fost introdus într-o unitate de detenție pentru punerea în aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea.

Bărbatul, identificat în comunicatul Poliției Române ca Ionel Onofraș, este originar din județul Iași și avea domiciliul în localitatea Breazu, comuna Rediu. Pe numele său a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, după ce a fost condamnat la 19 ani și 4 luni pentru infracțiunile de viol și agresiune sexuală.

Pentru găsirea și localizarea sa, autoritățile române au declanșat procedurile de urmărire internațională. Bărbatul a fost inclus și în categoria Most Wanted, destinată persoanelor căutate de autorități pentru fapte grave și pentru care există mandate de arestare sau de executare a unor pedepse.

A fost prins în Italia pe 30 aprilie 2026

Operațiunea care a dus la localizarea bărbatului s-a desfășurat la sfârșitul lunii aprilie. În data de 30 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, prin Serviciul de Investigații Criminale, Biroul Urmăriri, au colaborat cu autoritățile italiene pentru depistarea acestuia.

Bărbatul a fost localizat și arestat pe teritoriul Italiei, după ce autoritățile românel-au dat în urmărire internațională.

În cadrul acțiunii, polițiștii au beneficiat de sprijinul unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași. Schimbul de informații dintre autorități s-a realizat și cu implicarea Biroului Atașatului de Afaceri Interne din Italia și a Biroului SIRENE România.

Cooperarea dintre instituțiile române și italiene a permis identificarea și arestarea bărbatului înainte ca acesta să poată evita executarea pedepsei.

După finalizarea procedurilor de predare, Ionel Onofraș a fost adus în România la data de 15 august 2026. Poliția Română a anunțat că acesta a fost introdus într-o unitate de detenție, unde urmează să execute pedeapsa de 19 ani și 4 luni de închisoare stabilită prin hotărârea judecătorească.

Cine este Ionel Onofraș, fostul primar urmărit internațional

Cazul a atras atenția și prin poziția publică pe care bărbatul a ocupat-o în trecut. Acesta este prezentat ca fost primar al Iașiului și a ajuns ulterior pe lista persoanelor urmărite internațional de autoritățile române.

Pe pagina dedicată persoanelor urmărite, Poliția Română preciza că Ionel Onofraș era căutat în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea și că fusese condamnat la 19 ani și 4 luni pentru viol și agresiune sexuală.

După ce a fost depistat în Italia, autoritățile au demarat procedurile necesare pentru predarea sa către România.