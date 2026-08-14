Anca Alexandrescu, în doliu. Mama jurnalistei a murit / foto

Foto: Anca Alexandrescu

Jurnalista Anca Alexandrescu este în doliu, după ce mama sa a murit.

La aproape cinci ani după ce și-a pierdut tatăl, jurnalista Anca Alexandrescu trece printr-o altă cumpănă a vieții, cauzată de decesul mamei sale, Natalia.

Echipa DC News îi transmite sincere condoleanțe Ancăi Alexandrescu și speră să treacă prin această durere imensă cu putere și alinare.

Dumnezeu să o odihnească în pace!

Foto: Anca Alexandrescu

Foto: Anca Alexandrescu

Foto: Anca Alexandrescu

Foto: Anca Alexandrescu



Foto: Anca Alexandrescu

Jurnalistul Horia Alexandrescu, mort în toamna anului 2021

În luna septembrie a anului 2021, reputatul jurnalist Horia Alexandrescu trecea la cele veșnice. Tatăl Ancăi Alexandrescu a absolvit Institutul de Educaţie Fizică şi Sport şi Facultatea de Ziaristică, din cadrul Academiei „Ştefan Gheorghiu".

A debutat în presă în anul 1971 la ziarul Sportul. Din anul 1977, a scris la Scânteia Tineretului, iar din 1989 a activat la secţia sport a Tineretului Liber. Începând cu 1989 a fost secretar general de redacţie la Tineretul Liber, iar apoi redactor-şef adjunct la aceeaşi publicaţie. În anul 1990, a înfiinţat „Sport Star", un ziar de sport care nu s-a bucurat de succes.

În toamna anului 1990, alături de Adrian Sârbu şi de alţi cinci jurnalişti a fondat cotidianul Curierul Naţional, fiind totodată şi directorul general al publicaţiei. În 1992 vinde toate acţiunile pe care le avea la Curierul Naţional, iar în 1993 părăseşte ziarul înfiinţat în 1990 şi pune bazele unui nou cotidian, Cronica Română. Părăseşte acest ziar în anul 2001 şi înfiinţează cotidianul Independent.

În anul 2019, Horia Alexandrescu oferea un interviu DC News.