Posturile SRR , cea mai mare cotă de piață la nivel național. Radio România Actualități, lider de audiență în București

Radio România își păstrează o cotă de piață de circa o cincime din totalul timpului de ascultare la nivel național (22,9%), urban (19,6%) și în București (20,1%), iar în mediul rural trece de un sfert (27,1%), potrivit datelor celui mai recent val al Studiului de Audiență. Contribuția majoră la formarea cotei de piață la nivel național o au Radio România Actualităţi (10,6%) și studiourile Radio România Regional (7,7%). Radio România Actualităţi își păstrează poziția de lider al pieței bucureștene, în ierarhia după cota de piață.

Posturile Radio România își mențin o evoluție constantă, consolidându-și statutul de pilon central în preferințele ascultătorilor, în ciuda unei contracții generale înregistrate la nivelul întregii piețe radiofonice.

În acest context concurențial, posturile Societății Române de Radiodifuziune au demonstrat o constanță remarcabilă, menținându-și indicatorii la un nivel stabil atât față de valul anterior, cât și față de perioada similară a anului 2025.

Radio România Actualități (RRA), lider în Capitală

În clasamentul după cota de piață, Radio România Actualități își păstrează poziția de lider absolut al pieței bucureștene. Este important de remarcat faptul că postul public își menține prima poziție în București în ciuda faptului că valoarea înregistrată pentru cota de piață a cunoscut o scădere față de valul anterior (SAR III 2025). Pe piața urbană, RRA ocupă locul al doilea în ierarhia cotelor de piață, la o distanță nesemnificativă din punct de vedere statistic de postul comercial de radio aflat pe primul loc (1 punct procentual).

Segmentul cel mai performant pentru Societatea Română de Radiodifuziune în acest val de măsurare este reprezentat de Municipiul București. Deși piața bucureșteană cunoaște o scădere nominală a numărului de ascultători, studiul precizează că aceasta nu este statistic semnificativă, iar 65,2% din populația Capitalei ascultă radio.

Postul regional al SRR, București FM a înregistrat o creștere semnificativă statistic atât față de valul anterior (SAR III 2025), cât și față de valul similar (SAR I 2025). București FM este singurul post din Capitală evidențiat cu creșteri pe acest indicator.