DCNews Stiri Cel puțin 131 de morți în urma focarului de Ebola din Congo. OMS: O urgență internațională
Data publicării: 19 Mai 2026

Cel puțin 131 de morți în urma focarului de Ebola din Congo. OMS: O urgență internațională
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu analize virus, cercetator FOTO: magnific.com @DC Studio
Cel puțin 131 de morți au fost raportați într-un focar de Ebola din RD Congo, potrivit autorităților, în timp ce OMS a declarat situația urgență internațională.

Cel puțin 131 de decese sunt asociate cu un focar de Ebola confirmat în RD Congo, potrivit autorităților locale, care spun că numărul cazurilor suspecte depășește deja 513 și că răspândirea continuă în mai multe regiuni.

Situația de pe teren

Oficialii din Republica Democratică Congo au transmis că acest focar de Ebola nu mai este limitat la o zonă restrânsă. Din contră, infectările apar acum într-un areal mult mai larg, ceea ce complică monitorizarea și intervenția echipelor medicale.

Purtătorii de cuvânt ai guvernului au confirmat că în mai multe provincii sunt raportate noi cazuri, iar dinamica epidemiei rămâne instabilă.

În Uganda au fost confirmate două cazuri și un deces, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC). Astfel, situația depășește granițele RDC și capătă o dimensiune regională.

OMS și declarația de urgență 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că acest focar de Ebola, cauzat de virusul Bundibugyo, reprezintă o urgență internațională de sănătate publică. 

Autoritățile sanitare avertizează că scenariul ar putea evolua într-un focar mult mai mare decât cel raportat în prezent, cu risc ridicat de extindere.

Guvernul congolez încearcă să tempereze panica, susținând că echipele medicale lucrează continuu pentru identificarea cazurilor și urmărirea contactelor.

Totuși, noi zone au fost confirmate ca afectate, inclusiv Nyakunde (Ituri), Butembo (Kivu de Nord) și orașul Goma, iar presiunea asupra sistemului sanitar crește vizibil.

Cazuri internaționale de îmbolnăvire

Un medic american aflat în RDC se numără printre cazurile confirmate, potrivit unui grup medical misionar și CDC. Acesta urmează să fie transferat în Germania pentru tratament, conform CBS News.

Grupul medical Serge a precizat că doctorul Peter Stafford a fost testat pozitiv. Soția sa, dr. Rebekah Stafford, împreună cu alți doi medici expuși în timpul tratamentelor, nu prezintă simptome și sunt în carantină.

Surse citate de CBS News susțin că cel puțin șase americani au fost expuși virusului în timpul acestui focar de Ebola.

CDC a declarat că sprijină „retragerea în siguranță a unui număr mic de cetățeni americani direct afectați”, fără a oferi un număr exact.

Măsurile SUA și supravegherea în RD Congo

Autoritățile americane discută organizarea transportului pentru un grup restrâns de cetățeni către o zonă sigură de carantină. Potrivit unor surse citate de STAT, aceștia ar putea ajunge la o bază militară din Germania, deși informația nu este confirmată oficial.

CDC a refuzat să ofere detalii despre numărul cetățenilor implicați.

În paralel, SUA au introdus măsuri stricte: monitorizarea pasagerilor din zone afectate, restricții pentru non-cetățeni americani care au călătorit în Uganda, RDC sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile, colaborare cu companiile aeriene pentru trasarea contactelor, creșterea capacității de testare și pregătirea spitalelor.

De asemenea, a fost emis un nivel 4 de alertă de călătorie, cel mai ridicat posibil, care recomandă evitarea deplasărilor în RDC.

OMS avertizează asupra evoluției focarului de Ebola

OMS a mai precizat că situația din estul RDC este o urgență de interes internațional, dar nu îndeplinește criteriile unei pandemii.

În același timp, experții avertizează că ar putea fi vorba despre un focar mult mai mare decât cel estimat.

Context istoric și amploarea globală a bolii

În epidemia din Africa de Vest (2014–2016), au fost infectate peste 28.600 de persoane, cel mai mare număr de la descoperirea virusului în 1976. Au fost raportate 11.325 de decese, iar boala s-a răspândit inclusiv în SUA, Marea Britanie și Italia.

Jean Kaseya, directorul Centrelor Africane pentru Controlul Bolilor, a declarat pentru BBC că numărul cazurilor suspecte se apropie de 400.

El a subliniat importanța respectării măsurilor sanitare, mai ales în ceea ce privește înmormântările:

„Nu vrem ca oamenii să se infecteze din cauza înmormântărilor”, a spus acesta.

Practici tradiționale precum spălarea corpurilor au contribuit anterior la răspândirea rapidă a bolii.

OMS a recomandat RDC și Ugandei controale transfrontaliere, iar țările vecine își intensifică măsurile:

Rwanda a înăsprit verificările la frontieră ca „măsură de precauție”, iar Nigeria a anunțat că „monitorizează îndeaproape situația”.

Pe măsură ce noi cazuri apar și granițele sunt depășite, autoritățile internaționale rămân în alertă maximă, încercând să limiteze extinderea acestui focar de Ebola din RD Congo, care continuă să evolueze imprevizibil, conform BBC.

