Janez Jansa, lider politic pro-Trump, revine ca prim-ministru în Slovenia

Șeful dreptei naționaliste slovene, Janez Jansa, un admirator înfocat al lui Donald Trump, a anunțat luni că a încheiat un acord de coaliție pentru a forma un guvern, ceea ce ar putea face ca această țară din Uniunea Europeană să ia din nou o viraj iliberal, notează AFP.

Apropiat al fostului premier maghiar Viktor Orban, Janez Jansa, 67 de ani, pledează pentru o revenire la 'valorile slovene', printre care ale 'familiei tradiționale', și promite să 'închidă robinetul' banilor publici pentru anumite ONG-uri pe care le consideră prea politice.

În timpul celui de-al treilea mandat al său, din 2020 până în 2022, a avut tot mai multe dispute cu Uniunea Europeană și a încercat să pună pumnul în gură presei, alimentând criticile privind o derivă antiliberală, însoțită de tăieri din bugetul public.

'Condițiile sunt îndeplinite' pentru o candidatură la funcția de prim-ministru, a declarat presei luni seară Jansa, după ce partidul său, SDS, a aprobat un acord de coaliție cu două formațiuni de centru-dreapta. 'Se va face mâine', a adăugat cel care a fost deja de trei ori prim-ministru.

Formațiunea sa, Partidul Democrat Sloven (SDS), a ocupat locul al doilea, după Mișcarea pentru Libertate (GS) condusă de premierul liberal în exercițiu Robert Golob la alegerile parlamentare din 22 martie.

Modul în care a gestionat pandemia de Covid-19, considerat autoritară, a scos zeci de mii de oameni în stradă și a dus la victoria zdrobitoare a lui Golob, pe atunci novice în politică, în 2022.

Janez Jansa a ajuns la un acord cu partidul creștin-democrat Nova Slovenija (NSi) și cu partidul Democrații al lui Anze Logar, asigurându-și 43 din cele 90 de locuri din Parlament.

De asemenea, el beneficiază de sprijinul celor cinci parlamentari din Resnica, un partid anti-sistem care a reușit să intre în Parlament la alegerile din martie, ceea ce îi garantează majoritatea parlamentară.

Programul lui Jansa și criticii

Analistul politic Aljaz Bitenc Pengov prezice, însă, că această alianță nu va fi stabilă mult timp, deoarece 'depinde de Resnica și de nivelul de satisfacție al Democraților', cu poziții divergente.

Janez Jansa va trebui, de asemenea, să 'limiteze agitația pro-rusă' din Resnica, a declarat el pentru AFP.

Liderul Resnica, Zoran Stevanovic, a fost ales președinte al Parlamentului cu sprijinul conservatorilor lui Jansa, din Nova Slovenija, și al Democraților lui Logar.

Săptămâna trecută, el a declarat că partidul său va 'susține candidatura lui Jansa la funcția de prim-ministru', fără a se alătura coaliției, dorind să rămână 'un partid de opoziție înverșunat care îi va supraveghea îndeaproape'.

Programul lui Jansa include, de asemenea, reduceri de impozite și descentralizarea anumitor servicii.

'Vom garanta un stat mai puțin costisitor, dar de calitate mai bună', a declarat el recent presei, după ce a criticat în repetate rânduri cheltuielile guvernului de coaliție de centru-stânga al lui Robert Golob.

El a mai criticat vehement recunoașterea statului Palestina în 2024 de către guvernul în exercițiu.

Partidul lui Robert Golob a condamnat acordul de coaliție.

'Acesta este un guvern pentru care alegătorii nu au votat. Este rezultatul înșelăciunii, al promisiunilor încălcate și al manipulării', a declarat Borut Sajovic, șeful grupului parlamentar GS.

Sfârșitul campaniei electorale a fost marcat de acuzații de ingerință străină. Autoritățile au anunțat atunci că anchetează pentru a stabili dacă firma israeliană de spionaj Black Cube se află în spatele publicării online a unor înregistrări cu un lobbyist, un avocat și un ministru, înregistrări ce sugerează fapte de corupție în guvern Golob.

Peter Jansa a recunoscut că s-s întâlnit cu unul dintre reprezentanții Black Cube, dar a negat că ar fi implicat în publicarea înregistrărilor video, conform Agerpres.

