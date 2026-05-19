€ 5.2105
|
$ 4.4771
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2105
|
$ 4.4771
 
DCNews Stiri Janez Jansa, lider politic pro-Trump, revine ca prim-ministru în Slovenia
Data publicării: 19 Mai 2026

Janez Jansa, lider politic pro-Trump, revine ca prim-ministru în Slovenia
Autor: Tiberiu Vasile

Janez Jansa, lider politic pro-Trump, revine ca prim-ministru în Slovenia Janez Jansa, liderul dreptei din Slovenia, face declarații în fața presei. Sursa Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Janez Jansa, liderul dreptei naționaliste din Slovenia, a anunțat formarea unui acord de coaliție care îi poate deschide drumul spre un nou mandat de prim-ministru.

Șeful dreptei naționaliste slovene, Janez Jansa, un admirator înfocat al lui Donald Trump, a anunțat luni că a încheiat un acord de coaliție pentru a forma un guvern, ceea ce ar putea face ca această țară din Uniunea Europeană să ia din nou o viraj iliberal, notează AFP.

Apropiat al fostului premier maghiar Viktor Orban, Janez Jansa, 67 de ani, pledează pentru o revenire la 'valorile slovene', printre care ale 'familiei tradiționale', și promite să 'închidă robinetul' banilor publici pentru anumite ONG-uri pe care le consideră prea politice.

În timpul celui de-al treilea mandat al său a avut tot mai multe dispute cu UE

În timpul celui de-al treilea mandat al său, din 2020 până în 2022, a avut tot mai multe dispute cu Uniunea Europeană și a încercat să pună pumnul în gură presei, alimentând criticile privind o derivă antiliberală, însoțită de tăieri din bugetul public.

'Condițiile sunt îndeplinite' pentru o candidatură la funcția de prim-ministru, a declarat presei luni seară Jansa, după ce partidul său, SDS, a aprobat un acord de coaliție cu două formațiuni de centru-dreapta. 'Se va face mâine', a adăugat cel care a fost deja de trei ori prim-ministru.

Formațiunea sa, Partidul Democrat Sloven (SDS), a ocupat locul al doilea, după Mișcarea pentru Libertate (GS) condusă de premierul liberal în exercițiu Robert Golob la alegerile parlamentare din 22 martie.

Modul în care a gestionat pandemia de Covid-19, considerat autoritară, a scos zeci de mii de oameni în stradă și a dus la victoria zdrobitoare a lui Golob, pe atunci novice în politică, în 2022.

Janez Jansa a ajuns la un acord cu partidul creștin-democrat Nova Slovenija (NSi) și cu partidul Democrații al lui Anze Logar, asigurându-și 43 din cele 90 de locuri din Parlament.

De asemenea, el beneficiază de sprijinul celor cinci parlamentari din Resnica, un partid anti-sistem care a reușit să intre în Parlament la alegerile din martie, ceea ce îi garantează majoritatea parlamentară.

Programul lui Jansa și criticii

Analistul politic Aljaz Bitenc Pengov prezice, însă, că această alianță nu va fi stabilă mult timp, deoarece 'depinde de Resnica și de nivelul de satisfacție al Democraților', cu poziții divergente.

Janez Jansa va trebui, de asemenea, să 'limiteze agitația pro-rusă' din Resnica, a declarat el pentru AFP.

Liderul Resnica, Zoran Stevanovic, a fost ales președinte al Parlamentului cu sprijinul conservatorilor lui Jansa, din Nova Slovenija, și al Democraților lui Logar.

Săptămâna trecută, el a declarat că partidul său va 'susține candidatura lui Jansa la funcția de prim-ministru', fără a se alătura coaliției, dorind să rămână 'un partid de opoziție înverșunat care îi va supraveghea îndeaproape'.

Programul lui Jansa include, de asemenea, reduceri de impozite și descentralizarea anumitor servicii.

'Vom garanta un stat mai puțin costisitor, dar de calitate mai bună', a declarat el recent presei, după ce a criticat în repetate rânduri cheltuielile guvernului de coaliție de centru-stânga al lui Robert Golob.

El a mai criticat vehement recunoașterea statului Palestina în 2024 de către guvernul în exercițiu.

Partidul lui Robert Golob a condamnat acordul de coaliție.

'Acesta este un guvern pentru care alegătorii nu au votat. Este rezultatul înșelăciunii, al promisiunilor încălcate și al manipulării', a declarat Borut Sajovic, șeful grupului parlamentar GS.

Sfârșitul campaniei electorale a fost marcat de acuzații de ingerință străină. Autoritățile au anunțat atunci că anchetează pentru a stabili dacă firma israeliană de spionaj Black Cube se află în spatele publicării online a unor înregistrări cu un lobbyist, un avocat și un ministru, înregistrări ce sugerează fapte de corupție în guvern Golob.

Peter Jansa a recunoscut că s-s întâlnit cu unul dintre reprezentanții Black Cube, dar a negat că ar fi implicat în publicarea înregistrărilor video, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Alegeri decisive în Slovenia cu Golob și Jansa umăr la umăr în cursa pentru putere
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

slovenia
sua
donald trump
janez jansa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Prăbușire în lanț: Rețeaua de credite care a scos la iveală un risc ascuns uriaș pentru bănci și fonduri internaționale
Publicat acum 9 minute
Cât valorează vânătoarea în Europa și de ce România rămâne în urmă - analiza lui Adrian Năstase
Publicat acum 25 minute
Jose Mourinho revine la Real Madrid
Publicat acum 42 minute
Săptămână de lucru de 4 zile: Țara care sfidează modelul clasic și depășește economic multe state cu program de 5 zile
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Burnout-ul la elevi, fenomen periculos. Semnele pe care adulții le ignoră atunci când copiii refuză să facă temele sau să învețe pentru evaluări
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 18 minute
Horoscop 19 mai 2026. Venus intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 16 minute
Doliu în lumea animațiilor: S-a stins vocea care a marcat copilăria a milioane de oameni
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Atac armat într-o destinație de vacanță iubită de români: Cel puţin 8 morţi, inclusiv copii, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o autogară
Publicat acum 3 ore si 42 minute
Cine sunt militarii răniți în explozia din poligonul de distrugere a muniției din Botoșani. MApN, noi informații despre starea lor
Publicat acum 3 ore si 52 minute
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close