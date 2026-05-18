Un lider al Jihadului Islamic şi fiica sa, uciși într-un atac israelian în Liban

Atacurile aeriene israeliene în Liban au ucis duminică şapte persoane, inclusiv un lider al Jihadului Islamic palestinian, în ciuda unei noi prelungiri a armistiţiului după negocieri bilaterale pe care gruparea pro-iraniană Hezbollah le-a condamnat din nou, scrie AFP.

Conform unui bilanţ preliminar al Ministerului Sănătăţii, trei persoane au murit la Tayr Felsay şi două la Tayr Debba, inclusiv câte un copil în fiecare localitate. Aproximativ 15 persoane au fost rănite în seria de atacuri care au vizat sudul ţării, a precizat sursa.

Wael Abdel Halim, lider al Jihadului Islamic, ucis în atac

În est, un atac cu rachete israeliene care a vizat un apartament de la periferia oraşului Baalbek a ucis un lider al Jihadului Islamic, un grup palestinian aliat cu Hezbollah, Wael Abdel Halim, şi pe fiica sa de 17 ani, a anunţat în cursul serii agenţia oficială de presă libaneză ANI.

Armata israeliană ceruse evacuarea mai multor sate, unele situate la zeci de kilometri de graniţa israeliano-libaneză şi care fuseseră deja avertizate cu o zi înainte.

Cu toate acestea, Statele Unite au anunţat vineri, în timpul celei de-a doua zile de discuţii între Israel şi Liban la Washington, o prelungire cu 45 de zile a unui armistiţiu intrat în vigoare pe 17 aprilie şi care urma să expire duminică.

Hezbollah respinge negocierile, primele din ultimele decenii între cele două ţări care nu întreţin relaţii diplomatice. Acestea se concentrează în special pe problema spinoasă a dezarmării grupării, ceea ce Hezbollah refuză, notează Agerpres.

Tensiuni în creștere

Vorbind la începutul unei ședințe de cabinet de duminică, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul „deține teritorii, curăță teritorii, protejează comunitățile Israelului, dar luptă și împotriva unui inamic care încearcă să ne păcălească”.

„Ne confruntăm cu provocarea de a neutraliza dronele FPV (First Person View)”, a spus el, în timp ce Hezbollah folosește din ce în ce mai mult dronele pentru a ataca forțele israeliene.

„Negocierile directe pe care autoritățile din Liban le-au purtat cu inamicul israelian i-au condus pe o cale fără ieșire, care nu va aduce decât concesie după concesie”, a declarat duminică parlamentarul Hezbollah, Hussein Hajj Hassan, potrivit france24.

