Data publicării: 15 Mai 2026

EXCLUSIV VIDEO din campusul Facultății de Medicină Veterinară: ”Este absolut genial, cum vedem în pozele de pe vremuri”/ VIDEO
Autor: Andrei Itu

Conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu, decanul Facultății de Medicină Veterinară, a făcut un tur inedit, la DC Anima, alături de Tudor Tim Ionescu, în campusul Facultății de Medicină Veterinară. Unul dintre pavilioanele mai vechi ale facultății impresionează și printr-un amfiteatru care are elemente moderne, dar și istorice.

Conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu, decanul Facultății de Medicină Veterinară, a făcut un tur inedit, la DC Anima, alături de Tudor Tim Ionescu, în campusul Facultății de Medicină Veterinară. Ce doi au intrat și în pavilionul 8, pavilionul anatomiei patologice și a diagnosticului necropsic. Este unul dintre pavilioanele mai vechi ale facultății, dar care a fost reabilitat și modernizat în ultimii ani.

Amfiteatrul renovat, dar cu urme de istorie care te conduc înapoi în timp

De asemenea, aici se găsește un amfiteatru, care deși este renovat a păstrat elemente care te fac să ai o incursiune în timp, în istorie, despre cum se făcea o examinare pe vremuri. Acest lucru a fost evidențiat și de conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu, dar și de realizatorul Tudor Tim Ionescu.

”Deasupra era un luminator, așa a fost construit. Avem fotografii de arhivă în care se vede cum se făcea o examinare a unei piese anatomo-patologice”, a spus conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu.

”Este absolut genial, exact cum vedem în vechile poze, de pe vremuri, cu amfiteatre, deși e modern, dar cu sentiment de incursiune în timp, în istorie”, a replicat Tudor Ionescu.

Vedeți momentul în emisiunea DC Anima, aici, de la minutul 20:

VIDEO

Sala de diagnostic necropsic din Facultatea de Medicină Veterinară București și cursurile SARS de chirurgie coordonate de Prof. Dr. Gilles Dupré - tatăl chirurgiei

Pe lângă rolul didactic și de diagnostic, sala este integrată și în programe europene de specializare de tip SARS (Semiologie, Anesteziologie, Reanimare și Chirurgie), fiind folosită pentru cursuri avansate de chirurgie veterinară.

Astfel, vor fi organizate serii de cursuri susținute de specialiști internaționali, precum Prof. Dr. Gilles Dupré.

”Și piesa de rezistență în această clădire este sala de diagnostic necropsic, sala în care studenții de anul 6 fac lucrările practice de medicină legală fac disecții, deschidere de cadavre, diagnostic până  la examen histopatologic, adică este complet. Sunt primite cazuri primite din afară sau cazuri pierdute de noi în spital sau se întâmplă să aducem cadavre de la fermă, ajutăm crescători interesați de diagnostic. Ei, această piesă de rezistență nu este doar pentru asta, ci această sală a intrat în circuitul pregătirii a cursurilor europene de specializare SARS (n.red. S = Semiologie A = Anesteziologie, R = Reanimare, S = Chirurgie sau „Surgery”). 

Vom avea, anul viitor, 3 cursuri de SARS de chirurgje. Prof. Dr. Gilles Dupré, care este, în momentul acesta, tatăl chirurgiei, o personalitate europeană cunoscută la nivel mondial, a ales Bucureștiul și locația aceasta, pentru desfășurarea cursurilor cu 30 - 40 de profesori sau practicieni care vor să facă aceste cursuri SARS de chirurgie. Sunt serii, cursul 1, 2, 3 etc., după care ai un atestat care îți conferă o pregătire mult mai mare”, a mai spus conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu, decanul Facultății de Medicină Veterinară, la DC Anima.

