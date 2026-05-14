DCNews Stiri "Bujorul - floarea națională a României": eveniment special la Grădina Botanică USAMV București
Data publicării: 14 Mai 2026

"Bujorul - floarea națională a României": eveniment special la Grădina Botanică USAMV București
Autor: Editor Team

imagine cu afisul evenimentului Bujorul - floarea națională a României Evenimentul va avea loc în Grădina Botanică USAMV București Sursa foto: USAMV București
Bujorul românesc va fi celebrat pe 15 mai la USAMV București.

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, prin Facultatea de Horticultură și Grădina Botanică „I. Todor”, organizează în data de 15 mai 2026, începând cu ora 11:00, în Grădina Botanică USAMV București, evenimentul „BUJORUL – FLOAREA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI”.

Iubitorii de flori vor putea descoperi o colecție impresionantă de 127 de soiuri de bujori, una dintre cele mai valoroase colecții horticole dedicate acestei flori emblematice pentru patrimoniul natural și cultural românesc.

"Evenimentul, care va avea loc în Grădina Botanică USAMV București, Bd. Mărăști nr. 59, își propune să promoveze importanța bujorului ca simbol național, diversitatea horticulturală și activitatea de cercetare, conservare și educație desfășurată în cadrul USAMV București.

Programul evenimentului "Bujorul - floarea națională a României"

Programul evenimentului include:

* prezentarea colecției de bujori;

* tur ghidat în Grădina Botanică „I. Todor”;

* discuții cu specialiști și cadre universitare;

* oportunități pentru fotografii și materiale video

* posibilitatea de achiziție a unor varietăți rare de bujori.

Vă așteptăm cu drag să luați parte la celebrarea Bujorului, Floarea Națională a României!", transmite Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București într-un comunicat de presă.

