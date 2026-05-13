Anchetă DSP după o nuntă în Iași: Zeci de persoane s-au simțit rău și au fost internate
Data publicării: 13 Mai 2026

Anchetă DSP după o nuntă în Iași: Zeci de persoane s-au simțit rău și au fost internate
Autor: Iulia Horovei

accident ambulanta Ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Zeci de persoane au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară, după ce au participat la o nuntă în Iași, Direcţia de Sănătate Publică demarând o anchetă în acest sens.

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Iaşi a demarat o anchetă după ce mai multe persoane ar fi suferit de toxiinfecţii alimentare în urma participării la un eveniment privat organizat la sfârşitul săptămânii trecute la hotel din municipiul reşedinţă.

Ar fi vorba chiar despre o nuntă în urma căreia mai multe persoane s-au simțit rău și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

14 persoane internate după nuntă

Potrivit reprezentanţilor DSP, până în prezent sunt internate 14 persoane, iar alte 33 prezintă simptome şi se află la domiciliu.

„Cinci persoane sunt internate la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi. Alte patru persoane s-au prezentat în UPU din gardă. Sunt doi pacienţi internaţi la Râmnicu Sărat, doi la Huşi şi o persoană la Braşov. De asemenea, mai sunt 33 de persoane simptomatice la domiciliu”, a declarat, pentru Agerăres, Marius Voicescu, purtătorul de cuvânt al DSP Iaşi.

Potrivit acestuia, autorităţile sanitare au precizat că în cadrul anchetei epidemiologice demarate au fost recoltate coproculturi, probe de sanitaţie, probe de apă şi probe din alimente. Toate acestea sunt analizate în laboratorul Direcţia de Sănătate Publică Iaşi.

„Starea generală a persoanelor afectate este bună, iar ancheta epidemiologică este în desfăşurare pentru stabilirea cauzei exacte a îmbolnăvirilor”, a mai declarat sursa citată.

