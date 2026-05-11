Subcategorii în Stiri

Evacuare de urgență în Turnu Măgurele. O conductă de gaz din apropierea unei școli a fost avariată de un muncitor cu un buldoexcavator
Data publicării: 11 Mai 2026

Evacuare de urgență în Turnu Măgurele. O conductă de gaz din apropierea unei școli a fost avariată de un muncitor cu un buldoexcavator
Autor: Tiberiu Vasile

Conductă de gaze avariată la Rucăr. Peste 100 de persoane au fost evacuate preventiv Conductă gaze. Sursa: Agerpres

O conductă de gaz din apropierea unei școli din Turnu Măgurele a fost avariată de un buldoexcavator, determinând evacuarea preventivă a zeci de persoane din zonă.

În Turnu Măgurele, o intervenție a autorităților a dus la evacuare de urgență a zeci de persoane, după ce o conductă de gaz din apropierea unei  Școlii Gimnaziale Nr. 4 a fost lovită accidental de un buldoexcavator manevrat de un muncitor. 

Incidentul s-a produs după-amiază, într-o zonă frecvent circulată. Din fericire, în momentul producerii avariei, perimetrul școlii era gol.

Situația a fost tratată ca una cu potențial risc major. Pompierii din cadrul ISU Teleorman au decis evacuare de urgență în Turnu Măgurele pentru aproximativ 30 de persoane dintr-un bloc aflat în apropiere, din cauza temerilor privind o posibilă acumulare de gaze. 

Persoanele evacuate s-au putut întoarce în locuințe

Zona a fost imediat izolată, iar traficul rutier a fost deviat pentru a permite intervenția echipajelor de urgență și a specialiștilor operatorului de gaze.

La fața locului au fost trimise echipe de pompieri, ambulanțe și tehnicieni ai distribuitorului de gaze, care au verificat nivelul de siguranță și posibilele scurgeri.

Ulterior, alimentarea cu gaze pe conducta avariată a fost oprită complet. În urma măsurătorilor, autoritățile au stabilit că nu mai există pericol, iar persoanele evacuate s-au putut întoarce în locuințe.

Echipele de intervenție continuă lucrările pentru repararea conductei și readucerea instalației la funcționare normală, în condiții de siguranță, conform Actualitatea de Teleorman.

CITEȘTE ȘI: Conductă de gaze avariată la Rucăr. Peste 100 de persoane au fost evacuate preventiv
 

turnul magurele
gaze
scoala
