DCNews Sport Ora la care joacă Sorana Cîrstea împotriva Jelenei Ostapenko, în sferturi la Roma
Data publicării: 11 Mai 2026

Ora la care joacă Sorana Cîrstea împotriva Jelenei Ostapenko, în sferturi la Roma
Autor: Iulia Horovei

sorana cirstea Tenismenele Sorana Cîrstea (s) și Jelena Ostapenko (d). Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

Tensimena română Sorana Cîrstea o va întâlni, marți, pe letona Jelena Ostapenko, în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro.

Tenismena română Sorana Cîrstea (36 ani, 27 WTA) o va întâlni pe letona Jelena Ostapenko, (28 ani, 36 WTA), marți, în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro.

Al optulea duel dintre Cîrstea și Ostapenko

Cele două se vor duela pe zgura romană din Campo Centrale în al doilea meci al zilei, nu înainte de ora 14:00 (ora României), după două meciuri câștigate cu ușurință, luni, în optimile de finală.

Sorana a trecut ușor de cehoaica Linda Noskova (13 WTA) cu 6-2, 6-4, într-o oră și 23 de minute, în timp ce Ostapenko a învins-o facil pe rusoaica Anna Kalinskaya (24 WTA), cu 6-1, 6-2, într-o oră și 11 minute de joc.

În drumul său spre sferturi, Cîrstea a reușit să învingă, pentru prima dată în carieră, un lider mondial. Aceasta a trecut de Aryna Sabalenka (28 ani) în trei seturi, scor 2-6, 6-3, 7-5, marcând, astfel, doar a treia înfrângere pentru bielorusă în acest sezon.

Ostapenko, declarații înaintea duelului cu Sorana Cîrstea

„Este o persoană super drăguță”, a spus Jelena Ostapenko despre viitoarea sa adversară. „Cred că joacă foarte bine anul acesta. Am jucat de multe ori și cu siguranță va fi un meci bun. Cred că (2026 fiind ultimul an al lui Cîrstea) îi oferă puțină libertate, într-un sens bun, pentru că nu ai presiunea aceea de a apăra puncte și chestii de genul acesta. Este și o persoană foarte muncitoare. A fost accidentată de câteva ori și este foarte greu să revii după accidentări”, a mai spus letona, înaintea duelului de marți, potrivit wtatennis.

Jelena Ostapenko are un avantaj minim în meciurile directe cu Sorana Cîrstea, 4-3, dar românca a câştigat trei dintre ultimele patru întâlniri.

Ultimul duel dintre cele două jucătoate a fost în ianuarie la Brisbane (Australia), când Sorana s-a impus în două seturi, scor 6-2, 7-6 (7/5).

