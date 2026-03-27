Finala WTA Miami, între Aryna Sabalenka și Coco Gauff

Jucătoarea bielorusă de tenis Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, s-a calificat în finala turneului WTA 1.000 de la Miami (Statele Unite), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, după ce a învins-o în două seturi, 6-4, 6-3, pe kazaha Elena Rîbakina, joi, în penultimul act al competiţiei.

Sabalenka (27 ani), deţinătoarea trofeului, a reeditat astfel victoria înregistrată în urmă cu două săptămâni în finala de la Indian Wells, în care a avut nevoie de trei seturi pentru a se impune în faţa reprezentantei Kazahstanului, ocupanta locului secund în clasamentul mondial (3-6, 6-3, 7-6).

Finala WTA Miami: Aryna Sabalenka o întâlnește pe Coco Gauff

Bielorusa îşi continuă, astfel, cursa pentru „Sunshine Double”, câştigarea celor două turnee americane de categoria WTA 1.000 din această primăvară, iar pentru asta va trebui să treacă de americanca Coco Gauff în finala de la Miami, programată sâmbătă, cu începere de la ora 18:30.

Gauff (locul 4 WTA) a dispus la rândul ei joi, fără probleme, cu 6-1, 6-1, de Karolina Muchova din Cehia, pentru a accede în prima sa finală la competiţia din Florida.

Jucătoarea americană, care va deveni numărul 3 mondial începând de luni, a învins-o astfel pentru a şasea oară în tot atâtea meciuri pe Muchova (locul 14), care a cucerit luna trecută trofeul la turneul WTA 1.000 de la Doha.

Sabalenka-Gauff, confruntări directe

Aryna Sabalenka şi Coco Gauff se vor înfrunta pentru a 13-a oară în circuitul profesionist, după ce şi-au împărţit victoriile în precedentele 12 confruntări.

Gauff (22 ani) a învins-o pe bielorusă în finala de anul trecut de la Roland Garros, însă Sabalenka a câştigat cea mai recentă confruntare a lor, la Turneul Campioanelor, în luna noiembrie, notează Agerpres.