DCNews Sport Finala WTA Miami, între Aryna Sabalenka și Coco Gauff
Data publicării: 13:12 27 Mar 2026

Finala WTA Miami, între Aryna Sabalenka și Coco Gauff
Autor: Iulia Horovei

agerpres_18770808 Jucătoarele americană Coco Gauff (s) și bielorusă Aryna Sabalenka (d), finalistele turneului Masters 1000 de la Miami (2026). Sursa foto: Agerpres

Lidera mondială a tenisului feminin, Aryna Sabalenka, o va întâlni pe americanca Coco Gauff (4 WTA) în finala WTA 1.000 de la Miami, sâmbătă, 28 martie.

Jucătoarea bielorusă de tenis Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, s-a calificat în finala turneului WTA 1.000 de la Miami (Statele Unite), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, după ce a învins-o în două seturi, 6-4, 6-3, pe kazaha Elena Rîbakina, joi, în penultimul act al competiţiei.

Sabalenka (27 ani), deţinătoarea trofeului, a reeditat astfel victoria înregistrată în urmă cu două săptămâni în finala de la Indian Wells, în care a avut nevoie de trei seturi pentru a se impune în faţa reprezentantei Kazahstanului, ocupanta locului secund în clasamentul mondial (3-6, 6-3, 7-6).

Finala WTA Miami: Aryna Sabalenka o întâlnește pe Coco Gauff

Bielorusa îşi continuă, astfel, cursa pentru „Sunshine Double”, câştigarea celor două turnee americane de categoria WTA 1.000 din această primăvară, iar pentru asta va trebui să treacă de americanca Coco Gauff în finala de la Miami, programată sâmbătă, cu începere de la ora 18:30.

Gauff (locul 4 WTA) a dispus la rândul ei joi, fără probleme, cu 6-1, 6-1, de Karolina Muchova din Cehia, pentru a accede în prima sa finală la competiţia din Florida.

Jucătoarea americană, care va deveni numărul 3 mondial începând de luni, a învins-o astfel pentru a şasea oară în tot atâtea meciuri pe Muchova (locul 14), care a cucerit luna trecută trofeul la turneul WTA 1.000 de la Doha.

Sabalenka-Gauff, confruntări directe

Aryna Sabalenka şi Coco Gauff se vor înfrunta pentru a 13-a oară în circuitul profesionist, după ce şi-au împărţit victoriile în precedentele 12 confruntări.

Gauff (22 ani) a învins-o pe bielorusă în finala de anul trecut de la Roland Garros, însă Sabalenka a câştigat cea mai recentă confruntare a lor, la Turneul Campioanelor, în luna noiembrie, notează Agerpres.

Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
OpenAI suspendă o funcție de conversații din ChatGPT. E pe termen nedeterminat
Publicat acum 22 minute
Cenaclul de la Roma, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Publicat acum 31 minute
Ciobănescul corb, gigantul blând al Carpaților, în prim-plan la DC Anima - Video
Publicat acum 47 minute
Proces istoric evaluat de un prestigios complet de judecată format, printre alții, din Laura-Iuliana Scântei
Publicat acum 54 minute
Pacienții ar putea primi diagnosticul de la distanță. Ministerul Sănătății schimbă regulile telemedicinei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 19 minute
Starea de sănătate a lui Daniel Băluță după ce a fost otrăvit cu arsenic și mercur: Efectele au lăsat urme
Publicat acum 5 ore si 26 minute
Daniel Băluță susține ieșirea PSD de la guvernare. Bogdan Chirieac, avertisment despre planul USR
Publicat acum 10 ore si 2 minute
Horoscop 27 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Pensii aprilie 2026: vor fi plătite mai devreme, înainte de Paște. Calendarul complet al plăților
Publicat acum 8 ore si 25 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 28: UK acuză Iranul că ține economia globală „ostatică” / SUA iau în considerare trimiterea a 10.000 de soldaţi suplimentar
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close