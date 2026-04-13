Sorana Cîrstea și Shuai Zhang, câștigătoarele   trofeului în proba de dublu de la Linz 

Perechea româno-chineză Sorana Cîrstea/Shuai Zhang a câștigat trofeul în proba de dublu a turneului WTA 500 de la Linz (Austria) dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro.
Cîrstea și Zhang au învins duminică în finală, cu 6-3, 6-2, cuplul compus din jucătoarele cehoaicele Jesika Maleèkova și Miriam Skoch, potrivit Agerpres.
Sorana Cîrstea și partenera sa, principalele favorite, au obținut victoria după 69 de minute de joc.
Pentru acest succes, perechea româno-chineză a fost recompensată cu un cec de 53.510 euro și 500 de puncte WTA.
Acesta este al șaptelea trofeu obținut Sorana Cîrstea la dublu feminin în circuitul profesionist. (Claudia Calotă)
