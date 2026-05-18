WTA: Sorana Cîrstea, la cea mai bună clasare din carieră
Data publicării: 18 Mai 2026

WTA: Sorana Cîrstea, la cea mai bună clasare din carieră
Autor: Crişan Andreescu

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Sorana Cîrstea, semifinalistă la Roma, ocupă cel mai bun loc al carierei, 18, în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni.

Sorana Cîrstea a reușit un salt de 9 poziții față de ierarhia de acum două săptămâni, până acum cea mai bună poziție ocupată în carieră fiind 21, în 2013.

Podiumul mondial este neschimbat, cu belarusa Arina Sabalenka lider, cu un avans de peste 1.200 de puncte, după ce a fost eliminată prematur de la Roma de Cîrstea. Kazaha Elena Rîbakina are aproape 1.500 de puncte mai mult decât poloneza Iga Swiatek.

Ucraineanca Elina Svitolina a urcat trei poziții și se află pe locul al șaptelea.

România are trei reprezentante în top 100 la simplu, în afară de Sorana Cîrstea aflându-se Jaqueline Cristian, pe 33 (coborâre de cinci locuri), și Gabriela Ruse, pe 71 (coborâre de patru poziții), potrivit Agerpres.

Aceleași trei românce sunt în top 100 și la dublu, Sorana Cîrstea pe 79, Gabriela Ruse pe 86 și Jaqueline Cristian pe 93.

Cîrstea ocupă un remarcabil loc 11 în clasamentul WTA Race, care dă participantele la Turneul Campioanelor la finalul sezonului.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 9.960 puncte
2 (2). Elena Rîbakina (Kazahstan) 8.705
3 (3). Iga Swiatek (Polonia) 7.273
4 (4). Coco Gauff (SUA) 6.749
5 (5). Jessica Pegula (SUA) 6.286
6 (6). Amanda Anisimova (SUA) 5.958
7 (10). Elina Svitolina (Ucraina) 4.315
8 (7). Mirra Andreeva (Rusia) 4.181
9 (9). Victoria Mboko (Canada) 3.395
10 (11). Karolina Muchova (Cehia) 3.318
...................................................................
18 (27). Sorana Cîrstea 1.985
33 (28). Jaqueline Cristian 1.382
71 (67). Elena-Gabriela Ruse 928
211 (184). Irina-Camelia Begu 342
235 (223). Miriam Bulgaru 305
286 (287). Elena Ruxandra Bertea 243
290 (271). Anca Todoni 237
...

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.930
2 (2). Taylor Townsend (Irlanda) 8.330
3 (3). Elise Mertens (Belgia) 7.488
4 (7). Aleksandra Krunic (Serbia) 6.905
5 (8). Ana Danilina (Kazahstan) 6.895
6 (6). Gabriela Dabrowski (Canada) 6.816
7 (4). Jasmine Paolini (Italia) 6.505
7 (4). Sara Errani (Italia) 6.505
9 (9). Luisa Stefani (Brazilia) 6.035
10 (10). Shuai Zhang (China) 5.785
.........................................................
79 (85). Sorana Cîrstea 1.110
86 (80). Elena-Gabriela Ruse 986
93 (106). Jaqueline Cristian 840
192 (188). Irina-Camelia 430
220 (208). Monica Niculescu 387
249 (246). Irina Bara 339
283 (326). Briana Szabo 291
...

WTA Race la simplu

1 (1). Elena Rîbakina (Kazahstan) 4.318 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 4.080
3 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 3.460
4 (3). Jessica Pegula (SUA) 3.185
5 (4). Mirra Andreeva (Rusia) 2.928
6 (8). Coco Gauff (SUA) 2.573
7 (6). Karolina Muchova (Cehia) 2.280
8 (7). Victoria Mboko (Canada) 1.937
9 (9). Marta Kostiuk (Ucraina) 1.715
10 (11). Iga Swiatek (Polonia) 1.583
11 (15). Sorana Cîrstea 1.425
...

