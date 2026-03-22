Subcategorii în Sport

DCNews Sport Sorana Cîrstea şi-a aflat adversara din optimile de la Miami Open
Data actualizării: 10:42 22 Mar 2026 | Data publicării: 10:23 22 Mar 2026

Sorana Cîrstea şi-a aflat adversara din optimile de la Miami Open
Autor: Mihai Ciobanu

FOTO: Agerpres

Jucătoarea română s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA.

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, nr.4 mondial, a fost pusă în dificultate de compatrioata sa Alycia Parks (25 ani, 105 WTA), dare s-a impus în final cu 3-6, 6-0, 6-1 şi s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, informează AFP.

Gauff o va întâlni în faza următoare a competiţiei pe jucătoarea română Sorana Cîrstea (35 WTA), care a dispus de belgianca Elise Mertens, cap de serie numărul 21, cu 6-3, 6-2.

Într-o altă partidă, din turul secund, australianca Talia Gibson (68 WTA) a eliminat-o pe fostul lider mondial Naomi Osaka (15 WTA), cu 7-5, 6-4.

Rezultate înregistrate sâmbătă la Miami Open:

Simplu feminin (turul 2):

Zheng Qinwen (China/N.23) - Sloane Stephens (SUA) 6-3, 6-2
Madison Keys (SUA/N.15) - Gabriela Ruse (România) 6-0, 6-3
Iva Jovic (SUA/N.18) - Paula Badosa (Spania) 6-2, 6-1
Talia Gibson (Australia) - Naomi Osaka (Japonia/N.16) 7-5, 6-4
Leylah Fernandez (Canada/N.26) - Oksana Selehmeteva (Rusia) 7-6 (7/1), 3-6, 6-1
Jessica Pegula (SUA/N.5) - Francesca Jones (Marea Britanie) 6-1, 3-0 (abandon)

Simplu feminin (turul 3):

Amanda Anisimova (SUA/N.6) - Iulia Starodubţeva (Ucraina) 6-4, 6-2
Belinda Bencic (Elveţia/N.12) - Diana Şnaider (Rusia/N.20) 6-3, 6-3
Sorana Cîrstea (România) - Elise Mertens (Belgia/N.21) 6-3, 6-2
Coco Gauff (SUA/N.4) - Alycia Parks (SUA) 3-6, 6-0, 6-1
Mirra Andreeva (Rusia/N.8) - Marie Bouzkova (Cehia/N.32) 7-6 (7/4), 6-2
Victoria Mboko (Canada/N.10) - Anastasia Zaharova (Rusia) 6-1, 7-5
Karolina Muchova (Cehia/N.13) - Katie Boulter (Marea Britanie) 6-3, 7-5
Alexandra Eala (FilipineI/N.31) - Magda Linette (Polonia) 6-3, 7-6 (7/2).

sorana cirstea
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Șase persoane au murit după prăbușirea unui elicopter în apele Qatarului
Publicat acum 23 minute
Sezonul estival 2026, sub semnul incertitudinii. Autoritățile, chemate să intervină în haosul zonelor de şezlonguri vs prosoape
Publicat acum 1 ora si 8 minute
LeBron James, de neoprit. Superstarul a stabilit un nou record în baschetul american
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Vânt puternic în mai multe zone din ţară, până la ora 18:00
Publicat acum 1 ora si 55 minute
Tur decisiv al alegerilor locale în Franța
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 35 minute
BANCUL ZILEI: Farsa soției
Publicat acum 4 ore si 18 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 23: Rusia ar fi propus SUA o înțelegere privind Iranul și Ucraina
Publicat acum 3 ore si 8 minute
Horoscop 22 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 53 minute
Economii de câteva salarii, pierderi de miliarde: Proiect major, blocat de lipsa de personal de la Ministerul Energiei
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Sorana Cîrstea, în optimi la Miami Open (WTA)
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
