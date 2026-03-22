Sorana Cîrstea şi-a aflat adversara din optimile de la Miami Open

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, nr.4 mondial, a fost pusă în dificultate de compatrioata sa Alycia Parks (25 ani, 105 WTA), dare s-a impus în final cu 3-6, 6-0, 6-1 şi s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, informează AFP.

Gauff o va întâlni în faza următoare a competiţiei pe jucătoarea română Sorana Cîrstea (35 WTA), care a dispus de belgianca Elise Mertens, cap de serie numărul 21, cu 6-3, 6-2.

Într-o altă partidă, din turul secund, australianca Talia Gibson (68 WTA) a eliminat-o pe fostul lider mondial Naomi Osaka (15 WTA), cu 7-5, 6-4.

Rezultate înregistrate sâmbătă la Miami Open:

Simplu feminin (turul 2):

Zheng Qinwen (China/N.23) - Sloane Stephens (SUA) 6-3, 6-2

Madison Keys (SUA/N.15) - Gabriela Ruse (România) 6-0, 6-3

Iva Jovic (SUA/N.18) - Paula Badosa (Spania) 6-2, 6-1

Talia Gibson (Australia) - Naomi Osaka (Japonia/N.16) 7-5, 6-4

Leylah Fernandez (Canada/N.26) - Oksana Selehmeteva (Rusia) 7-6 (7/1), 3-6, 6-1

Jessica Pegula (SUA/N.5) - Francesca Jones (Marea Britanie) 6-1, 3-0 (abandon)

Simplu feminin (turul 3):

Amanda Anisimova (SUA/N.6) - Iulia Starodubţeva (Ucraina) 6-4, 6-2

Belinda Bencic (Elveţia/N.12) - Diana Şnaider (Rusia/N.20) 6-3, 6-3

Sorana Cîrstea (România) - Elise Mertens (Belgia/N.21) 6-3, 6-2

Coco Gauff (SUA/N.4) - Alycia Parks (SUA) 3-6, 6-0, 6-1

Mirra Andreeva (Rusia/N.8) - Marie Bouzkova (Cehia/N.32) 7-6 (7/4), 6-2

Victoria Mboko (Canada/N.10) - Anastasia Zaharova (Rusia) 6-1, 7-5

Karolina Muchova (Cehia/N.13) - Katie Boulter (Marea Britanie) 6-3, 7-5

Alexandra Eala (FilipineI/N.31) - Magda Linette (Polonia) 6-3, 7-6 (7/2).