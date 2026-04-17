Sorana Cîrstea, în sferturi la Rouen (WTA). Adversara româncei din sferturi

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Rouen,dotat cu premii totale de 246.388 de euro, joi seara, după ce chinezoaica Xinyu Wang a abandonat în primul set, la scorul de 5-3.
Cîrstea (36 ani, 26 WTA), a doua favorită, a fost declarată învingătoare după numai 43 de minute.
Acesta a fost primul său duel cu Wang (24 ani, 32 WTA).
Cîrstea și-a asigurat un cec de 7.025 de euro și 54 de puncte WTA.
Sorana Cîrstea o va întâlni pe maghiara Anna Bondar în sferturile de finală ale turneului WTA , după ce aceasta a învins-o, joi seara, pe ucraineanca Oleksandra Olinikova cu 6-0, 4-6, 6-0.
Românca are 2-0 în meciurile directe cu Bondar (28 ani, 64 WTA), după ce a învins-o în 2019 în primul tur la Budapesta, cu 4-6, 6-3, 6-4, și în 2022 în sferturi la Lyon, cu 6-3, 6-3.
Rezultatele înregistrate joi în optimi la Open Capfinances Rouen Metropole (zgură):
Irina Șimanovici (Belarus) - Hailey Baptiste (SUA/N.4) 6-3, 5-7, 6-3
Tatjana Maria (Germania) - Dominika Salkova (Cehia) 6-3, 6-2
Veronika Podrez (Ucraina) - Elisabetta Cocciaretto (Italia/N.7) 7-6 (7/5), 4-6, 6-4
Anna Bondar (Ungaria) - Oleksandra Olinikova (Ucraina) 6-0, 4-6, 6-0
Sorana Cîrstea (România/N.2) - Xinyu Wang (China) 5-3 (abandona Wang). (Agerpres)
de Anca Murgoci
de Anca Murgoci