DCNews Sport Tenis Sorana Cîrstea, în sferturi la Rouen (WTA). Adversara româncei din sferturi
Data actualizării: 09:43 17 Apr 2026 | Data publicării: 08:17 17 Apr 2026

Autor: Crişan Andreescu

sorana-ciprc-ccprc-82rstea_21531900 Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Rouen,dotat cu premii totale de 246.388 de euro, joi seara, după ce chinezoaica Xinyu Wang a abandonat în primul set, la scorul de 5-3.

Cîrstea (36 ani, 26 WTA), a doua favorită, a fost declarată învingătoare după numai 43 de minute.

Acesta a fost primul său duel cu Wang (24 ani, 32 WTA).

Cîrstea și-a asigurat un cec de 7.025 de euro și 54 de puncte WTA.

Sorana Cîrstea o va întâlni pe maghiara Anna Bondar în sferturile de finală ale turneului WTA , după ce aceasta a învins-o, joi seara, pe ucraineanca Oleksandra Olinikova cu 6-0, 4-6, 6-0.

Românca are 2-0 în meciurile directe cu Bondar (28 ani, 64 WTA), după ce a învins-o în 2019 în primul tur la Budapesta, cu 4-6, 6-3, 6-4, și în 2022 în sferturi la Lyon, cu 6-3, 6-3.

Rezultatele înregistrate joi în optimi la Open Capfinances Rouen Metropole (zgură):

Irina Șimanovici (Belarus) - Hailey Baptiste (SUA/N.4) 6-3, 5-7, 6-3
Tatjana Maria (Germania) - Dominika Salkova (Cehia) 6-3, 6-2
Veronika Podrez (Ucraina) - Elisabetta Cocciaretto (Italia/N.7) 7-6 (7/5), 4-6, 6-4
Anna Bondar (Ungaria) - Oleksandra Olinikova (Ucraina) 6-0, 4-6, 6-0
Sorana Cîrstea (România/N.2) - Xinyu Wang (China) 5-3 (abandona Wang). (Agerpres)



