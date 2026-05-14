DCNews Sport Sorana Cîrstea - Coco Gauff, meci de foc în semifinalele de la WTA Roma 2026 / Rezultat
Data publicării: 14 Mai 2026

Autor: Andrei Itu

Sorana Cîrstea a înfruntat-o pe Coco Gauff, joi, în semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Roma.

Update: Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro, după ce a fost învinsă, joi, de Coco Gauff, cu 6-4, 6-3.

Știrea inițială

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului de la Roma după ce a cedat un singur set. În turul doi, primul disputat de româncă, Sorana Cîrstea a învins-o pe Tatjana Maria, 6-2, 6-0. Ulterior, a produs marea surpriză și învins-o pe liderul mondial Aryna Sabalenka, scor 2-6, 6-3, 7-5.

În optimi, Sorana Cîrstea a câștigat cu Linda Noskova, 6-2, 6-4, iar calificarea în semifinale a fost obținută după victoria cu Jelena Ostapenko, 6-1, 7-6 (0).

Gauff a câștigat toate duelurile directe contra Soranei Cîrstea

Sorana Cîrstea și Cori Gauff s-au întâlnit prima dată în anul 2020, la Australian Open, pe hard, iar sportiva din SUA s-a impus în trei seturi, 4-6, 6-3, 7-5.

Următoarele două partide directe au avut loc chiar în 2026, primul la Miami, pe hard, unde Gauff a câștigat 6-4, 3-6, 6-2. Al doilea pe meci a avut loc pe zgură, la Madrid, scor final 4-6, 7-5, 6-1 pentru americancă.

