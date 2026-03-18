Sorana Cîrstea, în turul doi la Miami Open

Sorana Cîrstea a trecut în runda inaugurală de chinezoaica Shuai Zhang, numărul 61 mondial, scor 6-3, 6-4, în urma unei partide care a durat o oră şi 9 minute.

În turul următor, Sorana o va înfrunta pe favorita 14, Linda Noskova (Cehia, 13 WTA), care evoluează direct în turul 2.

Noskova şi Cîrstea au fost adversare în 2026 şi la Indian Wells, în 16-imi, dar şi la Dubai, de asemenea în 16-imi. La Indian Wells, câştigătoarea meciului a fost Noskova, scor 6-7 (5), 6-4, 6-4. La Dubai, s-a impus Cîrstea, scor 6-1, 6-4.

Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 36.110 dolari şi 35 de puncte.