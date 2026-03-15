Data actualizării: 09:34 15 Mar 2026 | Data publicării: 09:31 15 Mar 2026

Surpriză în semifinalele de la Indian Wells 2026. Carlos Alcaraz, învins de Daniil Medvedev. Cu cine va juca în finala
Autor: Andrei Itu

carlos-alcaraz_91801600 Sursa foto: Agerpres / Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev a reușit să îl învingă pe Carlos Alcaraz în semifinalele de la Indian Wells 2026.

Daniil Medvedev, locul 11 în clasamentul mondial ATP, l-a surprins pe Alcaraz cu o victorie în două seturi, scor 6-3, 7-6(3).

Daniil Medvedev a pus capăt unei serii de 16 victorii consecutive a lui Carlos Alcaraz

Astfel, Daniil Medvedev a pus capăt unei serii de 16 victorii la rând a lui Alcaraz de la începutul anului 2026, care i-au adus titlurile la Australian Open 2026 şi Doha 2026, şi s-a calificat pentru a treia sa finală în deşertul californian, după cele pierdute din anul 2023 şi anul 2024, ambele împotriva spaniolului.

Cu cine va juca Daniil Medvedev finala masculină de la Indian Wells 2026

Daniil Medvedev va juca în finala de la Indian Wells 2026, duminică de la ora 23:00, cu Jannik Sinner, locul 2 mondial ATP. Sportivul din Italia va juca pentru prima dată în cariera sa în ultimul act al turneului californian de la Indian Wells, după ce în semifinale l-a învins pe Alexander Zverez în două seturi, scor 6-2, 6-4.

Amintim că Novak Djokovic a părăsit turneul de tenis Indian Wells 2026 în faza optimilor, după ce a fost învins de Jack Draper după un meci spectaculos desfășurat pe 3 seturi.

Finala feminină de la Indian Wells 2026

Finala feminină de la Indian Wells 2026 va fi disputată de Aryna Sabalenka și Elena Rybakina, duminică, de la ora 20:00.

