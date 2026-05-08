Arina Sabalenka, adversara Soranei Cîrstea în turul al treilea la Roma (WTA)

Sabalenka are 2-1 în meciurile directe cu Cîrstea (27 WTA), pe care a învins-o în ianuarie, în optimi la Brisbane, cu 6-3, 6-3.

Belarusa, finalistă la Australian Open și campioană la Indian Wells și Miami, a debutat cu dreptul la Roma, după ce a pierdut în sferturi la Madrid în fața americancei Hailey Baptiste. Sabalenka nu a câștigat niciodată turneul de la Roma, dar a disputat finala în 2024.

Coco Gauff, campioana en titre de la Roland Garros, a început parcursul la Roma cu o victorie fără probleme în fața cehoaicei Tereza Valentova (48 WTA) 6-3, 6-4.

Deținătoarea trofeului de la Foro Italico, Jasmine Paolini, a câștigat cu emoții în turul secund, în fața franțuzoaicei Leolia Jeanjean (127 WTA), cu 6-7 (4/7), 6-2, 6-3.

Rusoaica Ana Kalinskaia (24 WTA) a reușit să câștige meciul cu Katerina Siniakova (39 WTA), cu 4-6, 7-6 (7/4), 7-5, după ce a salvat nouă mingi de meci.

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu a fost învinsă în turul secund de elvețianca Belinda Bencic, cu 6-4, 6-1, potrivit Agerpres.

Rezultatele înregistrate joi la simplu feminin în turneul Internazionali BNL d'Italia (zgură):

Turul I



Noemi Basiletti (Italia) - Ajla Tomljanovic (Australia) 7-5, 6-4

Simona Waltert (Elveția) - Iulia Starodubțeva (Ucraina) 7-5, 4-6, 6-1

Turul II

Arina Sabalenka (Belarus/N.1) - Barbora Krejcikova (Cehia) 6-2, 6-3

Sorana Cîrstea (România/N.26) - Tatjana Maria (Germania) 6-2, 6-0

Oleksandra Olinikova (Ucraina) - Clara Tauson (Danemarca/N.18) 6-1, 3-1 (abandon Tauson)

Linda Noskova (Cehia/N.13) - Anastasia Zaharova (Rusia) 6-4, 6-1

Belinda Bencic (Elveția/N.12) - Bianca Andreescu (Canada) 6-4, 6-1

Ana Kalinskaia (Rusia/N.22) - Katerina Siniakova (Cehia) 4-6, 7-6 (7/4), 7-5

Qinwen Zheng (China) - Cristina Bucșa (Spania/N.30) 7-6 (8/6), 6-2

Jelena Ostapenko (Letonia) - Gabriela Ruse (România) 2-6, 6-2, 6-3

Coco Gauff (SUA/N.3) - Tereza Valentova (Cehia) 6-3, 6-4

Solana Sierra (Argentina) - Anhelina Kalinina (Ucraina) 6-2, 6-3

Taylor Townsend (SUA) - Marie Bouzkova (Cehia/N.24) 6-3, 7-5

Jasmine Paolini (Italia/N.9) - Leolia Jeanjean (Franța) 6-7 (4/7), 6-2, 6-4

Elise Mertens (Belgia/N.21) - Panna Udvardy (Ungaria) 6-4, 6-2

Viktorija Golubic (Elveția) - Maya Joint (Australia/N.29) 7-5, 6-2

Mirra Andreeva (Rusia/N.8) - Antonia Ruzic (Croația) 6-1, 6-0. (Claudia Calotă)