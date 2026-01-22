Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka în turul al doilea la Australian Open

Sorana Cîrstea a fost învinsă de japoneza Naomi Osaka, în trei seturi, cu 6-3, 4-6, 6-2, în runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Șlem al anului, joi, la Melbourne.
Cîrstea, care se va retrage la finalul sezonului, a pierdut ultimul său meci la Australian Open după exact două ore de joc, potrivit Agerpres.
Osaka, a 16-a favorită, a fost net superioară la winners, cu 38-10, dar a făcut și mai multe erori neforțate, 41-23. Fiecare jucătoare și-a creat opt mingi de break, însă nipona a fructificat cinci, iar Cîrstea doar trei.
Cîrstea a câștigat singurul său meci cu Osaka (28 ani, 17 WTA) de până acum, în 2015, în primul tur al calificărilor la Wimbledon, cu 2-6, 6-1, 6-4.
Sorana Cîrstea va primi pentru participare un cec de 225.000 de dolari australieni și 70 de puncte WTA. (Claudia Calotă)
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu