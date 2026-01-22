€ 5.0936
Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka în turul al doilea la Australian Open
Data publicării: 16:07 22 Ian 2026

Sorana Cîrstea, învinsă de Naomi Osaka în turul al doilea la Australian Open
Autor: Crişan Andreescu

sorana-ciprc-ccprc-82rstea_21531900 Sorana Cîrstea

 Sorana Cîrstea a fost învinsă de japoneza Naomi Osaka, în trei seturi, cu 6-3, 4-6, 6-2, în runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Șlem al anului, joi, la Melbourne.

Cîrstea, care se va retrage la finalul sezonului, a pierdut ultimul său meci la Australian Open după exact două ore de joc, potrivit Agerpres.

Osaka, a 16-a favorită, a fost net superioară la winners, cu 38-10, dar a făcut și mai multe erori neforțate, 41-23. Fiecare jucătoare și-a creat opt mingi de break, însă nipona a fructificat cinci, iar Cîrstea doar trei.

Cîrstea a câștigat singurul său meci cu Osaka (28 ani, 17 WTA) de până acum, în 2015, în primul tur al calificărilor la Wimbledon, cu 2-6, 6-1, 6-4.

Sorana Cîrstea va primi pentru participare un cec de 225.000 de dolari australieni și 70 de puncte WTA. (Claudia Calotă)

