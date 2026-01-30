€ 5.0961
Carlos Alcaraz, în finală la Australian Open
Data actualizării: 12:36 30 Ian 2026 | Data publicării: 12:36 30 Ian 2026

Carlos Alcaraz, în finală la Australian Open
Autor: Crişan Andreescu

carlos-alcaraz_91801600 Sursa foto: Agerpres

Carlos Alcaraz s-a calificat în finala turneului Australian Open, după un meci epic de peste cinci ore împotriva germanului Alexander Zverev de care a dispus cu 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7), 7-5, vineri.

Carlos Alcaraz și-a folosit experiența și combativitatea pentru a depăși problemele fizice cu care s-a confruntat în setul al treilea, în timpul căruia a vomitat pe teren și a avut crampe care i-au împiedicat mișcările și i-au oprit tentativa de revenire. Zverev a etalat, în schimb, o formă fizică mai bună.

Chiar și în aceste condiții, liderul clasamentului ATP a obținut a șaptea sa victorie în fața germanului - în 13 confruntări directe - după cinci ore și 25 de minute de joc.

Alcaraz, care are în palmares șase titluri de Mare Șlem, niciunul cucerit însă la competiția de la antipozi, îl va înfrunta duminică, în finală, pe câștigătorul meciului dintre campionul en titre, italianul Jannik Sinner, numărul 2 mondial, și sârbul Novak Djokovic, deținătorul recordului de trofee de Mare Șlem (24), zece dintre cele obținute la Australian Open (un record).

În vârstă de 22 de ani, Carlos Alcaraz este dublu campion la US Open (2022, 2025), Wimbledon (2023, 2024) și Roland Garros (2024, 2025), fiind considerat 'urmașul' legendarului tenisman spaniol Rafael Nadal. (Agerpres)
 

