DCNews Stiri Un „sat” în miniatură pentru bolnavii de demență va fi deschis în 2027
Data actualizării: 17:19 16 Mar 2026 | Data publicării: 15:46 16 Mar 2026

Un „sat” în miniatură pentru bolnavii de demență va fi deschis în 2027
Autor: Alexandra Curtache

Un „sat" în miniatură pentru bolnavii de demență va fi deschis în 2027 în SUA

„Satul pentru persoanele cu demență”, construit ca un mic oraș, cu magazine, teatru și centru spa, ar putea redefini modul în care sunt îngrijite milioane de persoane cu pierderi de memorie. Proiectul, programat să se deschidă în 2027 în Wisconsin, promite autonomie și o viață aproape normală pentru pacienți.

În Madison, statul Wisconsin, se pregătește inaugurarea primului „sat al demenței” din Statele Unite, un proiect de aproximativ 40 de milioane de dolari, întins pe șase acri, care va funcționa ca un mic cartier urban.

Comunitatea va include magazine alimentare, un teatru, un centru de artă și artizanat și chiar un centru spa. Ideea este simplă: persoanele cu demență să poată trăi într-un mediu familiar, unde pot merge la cumpărături, pot lua masa cu prietenii sau pot participa la activități sociale.

Proiectul este dezvoltat de organizația non-profit Agrace și ar urma să își deschidă porțile în 2027.

„Vrem să le redăm autonomia”

Potrivit conducerii organizației, modelul propune o schimbare radicală față de centrele clasice de îngrijire.

„De prea multe ori, când cineva intră într-un centru de îngrijire a memoriei, viața lui se restrânge, iar fiecare zi devine strict reglementată”, a explicat Lynne Sexten, președinte și CEO al Agrace, conform Fox News.

Conceptul satului este gândit pentru a oferi libertate și spontaneitate: rezidenții vor putea decide dacă merg la o activitate organizată sau dacă preferă să citească, să facă puzzle-uri ori să se plimbe prin cartier.

Case mici, viață de comunitate

Satul va avea opt locuințe, fiecare cu dormitoare private, băi proprii și bucătării comune. În total, comunitatea va găzdui aproximativ 65 de rezidenți permanenți.

În același timp, alte 40-50 de persoane cu demență care locuiesc în familii vor putea participa la activități zilnice în sat. Îngrijitorii specializați vor avea propriile apartamente în cadrul complexului.

Străzile vor semăna cu un centru urban tipic din Wisconsin, cu verande și spații sociale care încurajează interacțiunea.

Inspirat de un model european celebru

Proiectul american este inspirat de satul pentru persoane cu demență Hogeweyk, inaugurat în 2009 lângă Amsterdam.

Comunitatea europeană găzduiește în prezent aproximativ 188 de rezidenți în 27 de case și este considerată un model revoluționar în îngrijirea persoanelor cu probleme de memorie.

În aceste sate, mediul este conceput pentru a reproduce viața normală: magazine, restaurante, spații culturale – dar într-un cadru sigur și supravegheat.

Critici și controverse: „o realitate artificială”?

Nu toți specialiștii sunt convinși. Unii critici compară conceptul cu ideea din filmul The Truman Show, sugerând că ar putea crea o realitate artificială pentru rezidenți.

Totuși, numeroși experți în demență consideră modelul o evoluție majoră, deoarece adaptează mediul la nevoile pacienților, nu invers.

O nevoie tot mai urgentă

Datele arată amploarea problemei: peste 55 de milioane de oameni din întreaga lume trăiesc cu demență, iar numărul ar putea ajunge la 78 de milioane până în 2030 și la 139 de milioane până în 2050.

În Statele Unite, aproximativ 7,2 milioane de persoane de peste 65 de ani se confruntă deja cu pierderi semnificative de memorie.

În acest context, satul din Wisconsin ar putea deveni un model pentru viitoarele comunități dedicate îngrijirii persoanelor cu demență, un loc unde viața nu se oprește odată cu pierderea memoriei.

dementa
memorie
pierderi de memorie
