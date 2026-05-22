€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Tragedie în Sălaj: O femeie a fost lovită mortal de o mașină care ieșea din parcare
Data publicării: 22 Mai 2026

Tragedie în Sălaj: O femeie a fost lovită mortal de o mașină care ieșea din parcare
Autor: Elena Aurel

paarcare masini Sursa foto: https://www.magnific.com/, @bilanol
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

O femeie a murit după ce a fost lovită de o mașină care făcea manevra de mers înapoi pentru a ieși dintr-o parcare.

O femeie de 68 de ani a decedat vineri, în localitatea Buciumi din judeţul Sălaj, după ce a fost acroşată de o maşină al cărei şofer efectua o manevră de mers înapoi, cu intenţia de a ieşi dintr-o parcare.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Sânmihaiu Almaşului, împreună cu poliţiştii Serviciului Rutier Sălaj.

În urma primelor verificări efectuate, s-a stabilit faptul că un conducător auto, în vârstă de 44 de ani, din oraşul Şimleu Silvaniei, ar fi efectuat o manevră de mers înapoi, cu intenţia de a ieşi dintr-o parcare, moment în care ar fi acroşat, cu partea laterală a autovehiculului, o femeie de 68 de ani, din comuna Buciumi, care, în calitate de pieton, se afla în partea laterală a autoturismului, informează IPJ Sălaj.

VEZI ȘI:  Cod galben de ploi și descărcări electrice în Capitală

Șoferul nu a consumat alcool

La faţa locului a fost solicitată intervenţia echipajelor medicale. La sosirea acestora, s-a constatat că femeia prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, fiind declarat decesul.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului Rutier Sălaj, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

salaj
parcare
accident rutier
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Ilie Bolojan: PNL trebuie să se definească mai clar ca un partid conservator-liberal
Publicat acum 28 minute
În fața riscului de dezmembrare a Canadei, Mark Carney declară Alberta drept „esenţială“ pentru viitorul ţării. E cea mai bogată în resurse provincie
Publicat acum 39 minute
Românii au talent 2026, ultima semifinală. Cine sunt concurenții care speră la un loc în Marea Finală
Publicat acum 56 minute
Tulsi Gabbard a demisionat. Donald Trump a reacţionat imediat
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Pentagonul a publicat noi imagini cu OZN-uri. Arhiva a adunat peste 1 miliard de accesări / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 56 minute
Acord privind noua lege a salarizării, semnat de PNL, PSD, USR și UDMR. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor din 2027
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Adrian Năstase, după ce Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE: "Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul"!
Publicat acum 11 ore si 32 minute
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
Publicat acum 13 ore si 12 minute
O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașină. Și-a dat seama ce a făcut abia când mama nu a găsit copilul la creșă
Publicat acum 13 ore si 23 minute
Bogdan Ghiță, membru al formației Ro-Mania, a murit. Doliu în muzica românească
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close