Tragedie în Sălaj: O femeie a fost lovită mortal de o mașină care ieșea din parcare

O femeie de 68 de ani a decedat vineri, în localitatea Buciumi din judeţul Sălaj, după ce a fost acroşată de o maşină al cărei şofer efectua o manevră de mers înapoi, cu intenţia de a ieşi dintr-o parcare.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Sânmihaiu Almaşului, împreună cu poliţiştii Serviciului Rutier Sălaj.

În urma primelor verificări efectuate, s-a stabilit faptul că un conducător auto, în vârstă de 44 de ani, din oraşul Şimleu Silvaniei, ar fi efectuat o manevră de mers înapoi, cu intenţia de a ieşi dintr-o parcare, moment în care ar fi acroşat, cu partea laterală a autovehiculului, o femeie de 68 de ani, din comuna Buciumi, care, în calitate de pieton, se afla în partea laterală a autoturismului, informează IPJ Sălaj.

Șoferul nu a consumat alcool

La faţa locului a fost solicitată intervenţia echipajelor medicale. La sosirea acestora, s-a constatat că femeia prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, fiind declarat decesul.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului Rutier Sălaj, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.