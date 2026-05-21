MS Margareta: România s-a schimbat mult în 35 de ani. Suntem mândri că am făcut parte din această schimbare

"Este un moment important pentru noi, pentru că avem în acest an 35 de ani de Fundaţia Regală Margareta României şi putem să fim mândri de ce am reuşit să facem în aceşti ani. Şi am văzut în România care s-a schimbat mult, mai mult decât mult, şi suntem mândri că noi am făcut parte din această schimbare. Şi continuăm în viitor. Mulţi dintre voi aţi fost de la început şi alţii au venit în timp şi continuaţi şi vă preocupaţi şi vă mulţumesc pentru tot ce aţi făcut, tot ce aţi donat şi tot ce aţi investit în această viziune a acestei fundaţii. Ştii foarte bine, mai bine decât mine cât contează 35 de ani. Este o viaţă de om", a spus Majestatea Sa, la seara dedicată Fundaţiei Regale Margareta a României, organizată la Palatul Elisabeta.

Custodele Coroanei a arătat că a învăţat de la Regina Mamă Elena "ce înseamnă viaţa în România" şi a evidenţiat importanţa proiectelor intergeneraţionale dezvoltate de fundaţie.

"E mult, dar mai continuăm, sperăm. Importantă este şi viziunea noastră, nu numai despre valori, dar şi dragostea pentru ţara noastră, pentru copiii noştri, pentru persoane în vârstă. Fiecare are nevoie de altcineva şi persoana în vârstă şi tinerii. Şi împreună fac ceva special. Se întâmplă ceva special, o scânteie. Şi asta se întâmplă când sunt împreună şi au învăţat unii de alţii. Şi asta e viziunea noastră. Şi e foarte simplu. Noi am avut - principesa Sofia şi cu mine - pe Regina Mamă Elena, care ne a învăţat ce înseamnă viaţa aici în România, că nu am fost aici. (...) Şi a fost acest spirit că am vrut să punem proiectele noastre şi am reuşit. Mulţumesc pentru astă seară şi vă felicit pentru tot ce aţi făcut în viaţă", a adăugat MS Margareta.

Directorul executiv al Fundaţiei Regale Margareta, Mugurel Mărgărit, a subliniat că, prin activitatea sa, FRMR "încearcă să transforme destine triste în destine fericite".

"Vă spun cu mândrie că doar anul trecut am mai reuşit să ajungem să schimbăm vieţile a 9.742 de tineri, copii şi vârstnici şi să avem un raport pozitiv pentru alţi 39.000 de oameni. În spatele celor 9742 de beneficiari ai Fundaţiei Regale Margareta a României sunt tot atâtea poveşti ale unor copii, ale unor tineri, ale unor seniori, poveşti pe care - prin programele noastre, prin care încercăm să aducem împreună generaţia tânără cu generaţia experimentată - încercăm să le transformăm în poveşti de succes. Încercăm să transformăm destine triste în destine fericite, să aducem vieţi care sunt pe minus, în vieţi care sunt pe plus. Încercăm să transformăm un copil sărac, care vine dintr-o familie unde îl îngrijeşte doar mama lui, şi care are numeroase probleme comportamentale legate de educaţia lui într-un copil care acum este la Drept. Încercăm să transformăm o doamnă, care este singură şi izolată, într-o persoană activă, care este utilă pentru ceilalţi şi care are un cerc nou de prieteni. Încercăm să luăm un tânăr, care este plin de talent şi de potenţial, dar care, din păcate, este complet lipsit de speranţă pentru dezvoltarea sa, să-l transformăm într-un ambasador al României pe marile scene ale lumii şi în marile galerii de artă", a spus Mugurel Mărgărit.

El a arătat că "în spatele cifrelor" sunt, întotdeauna, oamenii.

"Aşa că dincolo de 'transformative potential' sunt Sara, Elena, Bogdan, Matei, Andrei, doamna Marinescu, domnul Cojocaru, doamna Doina, toţi aceşti oameni care au poveştile lor. Sunt foarte conştient că cifrele sunt importante, pentru că ele demonstrează impactul acestei Fundaţii la nivel naţional. Prin aceste cifre, prin impactul pe care îl avem, putem să transformăm programele pe care le facem în politici publice care să schimbe întreaga Românie. Dar, până la urmă, cred că esenţial este felul în care un copil care are 10 ani şi este trist şi împovărat de grijile unei familii, griji pe care nu ar trebui să le aibă un copil de 10 ani, este primit la Centrul Generaţii, şi este înconjurat de dragoste, de grijă şi este sprijinit de colegii mei şi de voluntarii seniori, cu sprijin la teme, cu sprijin psihologic, cu dezvoltare emoţională şi ajutat să ajungă la adevăratul potenţial. Cred că asta este esenţa programelor noastre", a spus Mărgărit.

Jurnalistul Cătălin Striblea a elogiat importanţa programelor Fundaţiei Regale Margareta şi a susţinătorilor şi a partenerilor din mediul de afaceri ai acesteia pentru schimbarea în bine a vieţilor unor "oameni care stau singuri în casă, care nu au cu cine să stea de vorbă de Crăciun, oameni cărora nu le sună telefonul în ziua de Crăciun, oameni care nu aveau pe cine să sune în ziua de Crăciun, sau chiar dacă le sună telefoanele, sunt scurte şi de complezenţă".

"Binele este molipsitor. Ţara asta, în ultimii 35 de ani, a arătat de foarte multe ori ca o ţară insulară, în care avem insule de bine, insule de şi mai bine, avem oraşe frumoase, am construit, am făcut lucruri minunate împreună. Dar sunt ca nişte insule, pentru că, pe lângă bunăstarea asta, sunt insule mai mici, oameni care suferă, oameni la care nu se uită nimeni. Şi, de câţiva ani încoace, mulţumită şi activităţii dumneavoastră la Fundaţia Regală şi altor oameni şi acestor companii pe care le reprezentaţi aici am un sentiment de bine. Nu ştiu dacă îl simţiţi. Cred şi sunt foarte optimist că în această ţară au început să se aştearnă mari poduri între noi, că începem să ne unim, că după o generaţie, că după 30 de ani venim la lumină şi pare că ieşim la un liman. Şi vreau să vă felicit, pentru că dumneavoastră nu sunteţi parte din această schimbare, ci sunteţi însăşi această schimbare, sunteţi toţi oamenii de bine care aţi muncit şi care muncim în această ţară s-o ducem mai departe. Vă asigur că aţi început să reuşiţi. Şi vă mulţumesc şi vă îndemn să continuaţi şi mai departe. Spor la treabă", a transmis jurnalistul.

***

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, şi tatăl său, Regele Mihai I, au creat Fundaţia Regală Margareta a României în primele luni ale anului 1990, sub numele de Fundaţia Principesa Margareta a României.

Cu filiale în şase ţări - SUA, Marea Britanie, Elveţia, Belgia, Franţa şi România, fundaţia a început prin a sprijini, caritabil, social, medical şi educaţional categoriile defavorizate ale României anilor '90.

Fundaţia este, în prezent, mai puternică şi mai respectată decât oricând, iar proiectele ei sunt considerate un model de viziune, spirit civic şi responsabilitate socială, a subliniat Casa Regală.