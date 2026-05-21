€ 5.2358
|
$ 4.5179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2358
|
$ 4.5179
 
DCNews Stiri Mesaje și urări de Sfinții Constantin și Elena 2026. Cele mai frumoase felicitări pentru cei dragi
Data publicării: 21 Mai 2026

Mesaje și urări de Sfinții Constantin și Elena 2026. Cele mai frumoase felicitări pentru cei dragi
Autor: Iulia Horovei

buchet flori Buchet de flori. Mesaje de Constantin și Elena. Sursa foto: Magnific
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Pe 21 mai, creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, iar aproximativ 1,8 milioane de români își serbează onomastica. Dacă ai în familie sau printre prieteni persoane care poartă aceste nume, le poți transmite un gând frumos, o urare sinceră sau un mesaj plin de emoție cu ocazia zilei numelui.

Astăzi, 21 mai, Biserica Ortodoxă îi sărbătoreşte pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, circa 1,8 milioane de români celebrându-și onomastica.

Dacă și tu ai o persoană dragă care poartă unul dintre aceste nume, îi poți transmite un mesaj special.

Cele mai frumoase mesaje și urări pentru cei dragi

„La mulţi ani! Fie ca Sfântul Constantin al cărui nume îl porţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericire și liniște interioară”

„Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei și la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori. La mulți ani!”

„Fie ca Sfântul al cărui nume îl porți să îți fie mereu ghid și să îți aducă liniște în suflet și putere în momentele grele”

„Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată înţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească!”

„Fiecare clipă care se scurge să te aducă tot mai aproape de visurile tale. De ziua ta să prinzi aripi care să te poarte dincolo de orice iluzie către fericirea adevarată. La mulți ani!”

„Fie ca această zi să îți aducă pace, sănătate și bucurii care să dureze tot anul”

„De Constantin si Elena, îţi urez toate cele bune! Sfântul căruia îi porţi numele să te ocrotească mereu!”

„Azi, de ziua numelui, îţi urez să fii iubit(ă) și să ai parte de tot ce îţi doreşti. La mulţi ani!”

„Să ai parte de o viață așezată, senină și frumoasă, în care Dumnezeu să îți deschidă drumuri bune și să îți dăruiască oameni de valoare”.

„La mulţi ani şi să trăiești cât numele! Cu ocazia Sfinţilor Constantin si Elena, îți doresc sănătate şi numai bucurii”

„Un gând senin și câteva șoapte trimise din zări îndepărtate să-ți spună la ureche clipe curate, iubire, fericire, sănătate!”

„La mulți ani de Sfinții Constantin și Elena! Să ai o zi plină de soare, zâmbete și oameni dragi alături. Să ți se îndeplinească toate dorințele!”

„Dragă Constantin/Elena, îți doresc o viață în care sufletul tău să rămână mereu liniștit, iar familia să îți fie sprijin, bucurie și acasă în fiecare moment”

Citește și: Sfinții Împărați Constantin și Elena, sărbătoriți pe 21 mai. Semnificații religioase, tradiții, superstiții și obiceiuri păstrate în România

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sfintii constantin si elena
mesaje
onomastica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
ANM, avertizare generală de furtuni / Cod Galben de vânt. Prognoza meteo specială pentru Capitală
Publicat acum 21 minute
Un lift s-a prăbușit la Ministerul Transporturilor: 6 persoane rănite
Publicat acum 30 minute
Rusia transferă muniții nucleare în Belarus într-un exercițiu militar de mare amploare
Publicat acum 46 minute
Mihnea Costoiu, rectorul UPB, numit în Grupul European la Nivel Înalt pentru Competențe al Comisiei Europene
Publicat acum 52 minute
România, criticată pentru lipsa de influență la Bruxelles. Georgiana Teodorescu (ECR): Peștele de la București se strică
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 35 minute
Horoscop 21 mai 2026. Soarele intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Explozie în Germania. O româncă de 25 de ani, găsită sub dărâmături. Era în prima zi de vacanță
Publicat acum 2 ore si 33 minute
BANCUL ZILEI: Dilema unui bărbat
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Trei mari sărbători se suprapun joi, 21 mai. Ce mai celebrăm astăzi, pe lângă Sfinții Constantin și Elena
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Accident grav pe un bulevard din Iași, cu șase victime. Un copil de 2 ani a fost proiectat prin geam
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close