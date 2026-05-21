Mesaje și urări de Sfinții Constantin și Elena 2026. Cele mai frumoase felicitări pentru cei dragi

Astăzi, 21 mai, Biserica Ortodoxă îi sărbătoreşte pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, circa 1,8 milioane de români celebrându-și onomastica.

Dacă și tu ai o persoană dragă care poartă unul dintre aceste nume, îi poți transmite un mesaj special.

Cele mai frumoase mesaje și urări pentru cei dragi

„La mulţi ani! Fie ca Sfântul Constantin al cărui nume îl porţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericire și liniște interioară”

„Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei și la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori. La mulți ani!”

„Fie ca Sfântul al cărui nume îl porți să îți fie mereu ghid și să îți aducă liniște în suflet și putere în momentele grele”

„Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată înţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească!”

„Fiecare clipă care se scurge să te aducă tot mai aproape de visurile tale. De ziua ta să prinzi aripi care să te poarte dincolo de orice iluzie către fericirea adevarată. La mulți ani!”

„Fie ca această zi să îți aducă pace, sănătate și bucurii care să dureze tot anul”

„De Constantin si Elena, îţi urez toate cele bune! Sfântul căruia îi porţi numele să te ocrotească mereu!”

„Azi, de ziua numelui, îţi urez să fii iubit(ă) și să ai parte de tot ce îţi doreşti. La mulţi ani!”

„Să ai parte de o viață așezată, senină și frumoasă, în care Dumnezeu să îți deschidă drumuri bune și să îți dăruiască oameni de valoare”.

„La mulţi ani şi să trăiești cât numele! Cu ocazia Sfinţilor Constantin si Elena, îți doresc sănătate şi numai bucurii”

„Un gând senin și câteva șoapte trimise din zări îndepărtate să-ți spună la ureche clipe curate, iubire, fericire, sănătate!”

„La mulți ani de Sfinții Constantin și Elena! Să ai o zi plină de soare, zâmbete și oameni dragi alături. Să ți se îndeplinească toate dorințele!”

„Dragă Constantin/Elena, îți doresc o viață în care sufletul tău să rămână mereu liniștit, iar familia să îți fie sprijin, bucurie și acasă în fiecare moment”

