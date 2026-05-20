Sorin Grindeanu sesizează CCR privind ordonanța SAFE adoptată de Guvernul Bolojan
Data publicării: 20 Mai 2026

Sorin Grindeanu sesizează CCR privind ordonanța SAFE adoptată de Guvernul Bolojan
Autor: Iulia Horovei

imagine cu sorin grindeanu, președintele PSD Sorin Grindeanu - Sursa foto: Agerpres
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, contestă la Curtea Constituțională Ordonanța de urgenţă 38/2026 privind Programul SAFE emisă de Guvernul Bolojan, la o săptămână după ce Avocatul Poporului a atacat aceeași ordonanță la CCR.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a depus, miercuri, la Curtea Constituţională solicitarea de soluţionare a unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern declanşat prin emiterea Ordonanţei de urgenţă 38/2026 privind Programul SAFE.

Grindeanu cere CCR să constate existenţa acestui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern şi să stabilească conduita de urmat în vederea restabilirii ordinii constituţionale.

Ce conține sesizarea lui Sorin Grindeanu la CCR

„Conflictul juridic de natură constituţională este generat de două conduite neconstituţionale distincte, dar convergente prin efectele lor, ale Guvernului României: adoptarea şi transmiterea spre publicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moţiune de cenzură (5 mai 2026), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026, de un Guvern care, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituţie, nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competenţe de legiferare delegată; reglementarea prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 a unor soluţii legislative care se aflau deja în procedură parlamentară - în curs de dezbatere sau chiar pe ordinea de zi a şedinţelor plenului la Camera Deputaţilor şi, respectiv, la Senat - transformând astfel Guvernul dintr-un legiuitor delegat, căruia i s-a retras tocmai mandatul democratic, într-o autoritate legiuitoare concurentă cu Parlamentul, cu abdicarea de la rolul său constituţional şi prin nesocotirea, în acelaşi timp, a obligaţiei de loialitate constituţională faţă de Parlament, ca unică autoritate legiuitoare a ţării”, se susţine în sesizare.

Conform acesteia, din analiza cronologiei procedurale şi din conţinutul actelor normative implicate, reiese că Guvernul a procedat la extinderea „substanţială” a proiectului iniţial al ordonanţei de urgenţă a Guvernului în dimineaţa zilei de 5 mai, ziua dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură, prin adăugarea a 12 articole noi.

„Expunerea de motive a legii de aprobare recunoaşte explicit că 'Completările aduse în şedinţa de Guvern Ordonanţei de urgenţă au fost motivate de importanţa şi urgenţa reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca, în ipoteza votării moţiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poată emite ordonanţe de urgenţă pe perioada interimatului'. Concluziv, prin conduita sa, Guvernul nu doar că intervine într-un domeniu aflat deja în dezbatere parlamentară, ci anticipează şi substituie rezultatul procesului legislativ, diminuând rolul deliberativ al Parlamentului şi afectând echilibrul constituţional dintre puterile statului, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constituţie”, se mai arată în sesizare, notează Agerpres.

Amintim că și Avocatul Poporului a contestat la CCR ordonanţa Guvernului Bolojan privind Programul SAFE, susţinând, de asemenea, că Executivul nu avea dreptul să emită ordonanţe de urgenţă după demiterea prin moțiune de cenzură.

