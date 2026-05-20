Ungaria ar dori extinderea V4 către România și Balcanii de Vest
Data publicării: 20 Mai 2026

Ungaria ar dori extinderea V4 către România și Balcanii de Vest
Autor: Tiberiu Vasile

Peter Magyar, premierul Ungariei și liderul Tisza - Agerpres Peter Magyar, premierul Ungariei și liderul Tisza - Agerpres
Premierul Ungariei a declarat că este pregătit să lucreze la extinderea cooperării în cadrul Grupului de la Vişegrad (V4), inclusiv prin includerea României.

Prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, l-a invitat miercuri pe omologul său polonez, Donald Tusk, să realizeze o vizită la Budapesta la sfârşitul lunii iunie, informează MTI.

La o conferinţă de presă susţinută împreună cu Tusk la Varşovia, Magyar a spus că va transmite invitaţii similare premierilor ceh şi slovac şi a adăugat că speră să se poată întâlni cu toţii la sfârşitul lunii iunie, înainte de încheierea preşedinţiei ungare a Grupului de la Vişegrad (V4).

Premierul Magyar a mai declarat că Ungaria va fi parteneră cu Polonia, Slovacia şi Republica Cehă "în toate domeniile ... pentru a restabili puterea, gloria şi influenţa V4 în Europa".

Prim-ministrul Ungariei a spus că este "personal pregătit" să lucreze pentru a extinde cooperarea V4 "fie către prietenii noştri scandinavi, sau către Austria, Croaţia, Slovenia, România, precum şi către ţările non-UE din Balcanii de Vest."

"Inima Europei este acum în Europa Centrală şi va trebui să muncim pentru a ajuta această inimă să continue să bată cât mai mult şi cât mai puternic posibil," a afirmat Peter Magyar, conform Agerpres. 

Grupul de la Vişegrad și avantaje pentru România

Grupul de la Vişegrad, cunoscut şi ca V4, este o alianţă regională formată din Polonia, Ungaria, Republica Cehă și Slovacia, creată în 1991 pentru coordonare politică, economică şi strategică în Europa Centrală. Iniţial, scopul principal al grupului a fost integrarea în NATO şi Uniunea Europeană, iar ulterior V4 a devenit o platformă de negociere şi influenţă regională în interiorul UE.

În ultimii ani, influenţa V4 a scăzut din cauza tensiunilor dintre membrii grupului, în special după războiul din Ucraina. Guvernul lui Viktor Orban a avut poziţii mult mai apropiate de Moscova şi a blocat sau întârziat în repetate rânduri decizii europene privind ajutorul pentru Kiev şi sancţiunile împotriva Rusiei, ceea ce a generat fricţiuni cu Varşovia şi Praga. În contrast, noul premier ungar Peter Magyar încearcă să repoziţioneze Budapesta mai aproape de Bruxelles şi de partenerii occidentali. Reuters notează că Magyar urmăreşte „resetarea relaţiilor cu UE” şi reconstruirea cooperării regionale în Europa Centrală, conform Reuters. 

În discursul său de la Varşovia, Magyar a vorbit despre extinderea formatului V4 către alte state din regiune, inclusiv Romania. O apropiere a României de un format extins ar putea avea implicaţii importante atât economic, cât şi geopolitic. România ar câştiga acces la un nucleu regional cu influenţă semnificativă în negocierile europene privind infrastructura, energia, agricultura, fondurile de coeziune sau securitatea regională. În plus, Bucureştiul ar putea beneficia de proiecte comune de transport şi energie pe axa nord-sud a Europei Centrale.

Pentru România, apropierea de un V4 nou, extins, ar putea însemna şi consolidarea poziţiei sale în interiorul UE, într-un moment în care centrul de greutate politic şi strategic al Europei se mută tot mai mult spre flancul estic şi central al continentului, pe fondul războiului din Ucraina şi al tensiunilor cu Rusia, conform Agerpres.

