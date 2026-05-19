Data publicării: 19 Mai 2026

EXCLUSIV „Relația absolută”: Radu Leca prezintă noul trend toxic care îi împinge pe tineri spre videochat: „Subiectul minor uită cine este el” / VIDEO
Autor: Loredana Iriciuc

„Relația absolută": Radu Leca prezintă noul trend toxic care îi împinge pe tineri spre videochat: „Subiectul minor uită cine este el" / FOTO: magnific.com @reewungjunerr
Urmărește-ne pe Google News

Un fenomen tulburător, puțin discutat public până acum, face ravagii în rândul tinerilor de 16 - 18 ani. Psihologul Radu Leca descrie acest fenomen drept „relația absolută”, un trend „extrem de periculos” care „are elemente disfuncționale profunde, de o toxicitate ieșită din comun”.

Acest tip de legătură presupune un control absolut al celui mai slab dintre parteneri (de cele mai multe ori fetele) de către partenerul dominant.

„Apelul începe pe telefonul mobil, pe cameră, pe FaceTime sau pe WhatsApp, începând cu momentul băgatului în pat și se termină a doua zi dimineață total. Apel de ore în care subiectul slab este privit de celălalt oricând, oricum, ca să vadă ce face... pentru control”, detaliază psihologul Radu Leca la emisiunea Părinți Prezenți.

Adolescentul își pierde complet libertatea, victima este nevoită să ofere explicații și să arate pe cameră tot ce face: „Deschide dulapurile, scoate tot din poșetă, arată-mi ce ai în poșetă”.

În psihologie, acest lucru este denumit de specialist „o externalizare a identității, o formă de abandon a identității, subiectul minor uită cine este el”.

Manipularea, violența fizică și calea către serviciile cu conținut erotic

Controlul dus la extrem degenerează în violență și exploatare. Victimele ajung să fie agresate fizic și manipulate psihologic.

„Tonul este ridicat, subiectul este panicat, nu știe ce a făcut, ce urmează? O super palmă pe care o încasează”, explică Radu Leca.

Făptașii, adesea persoane mai în vârstă care au intrat insidios în viața și chiar în casa minorilor („aici este dulapul cu băuturi și bani al tatei... aici dormim noi”), își urmăresc un scop precis și malefic. După ce victima împlinește 18 ani, relația se transformă într-o cerință disperată: „Avem probleme foarte mari... pe care doar tu le poți rezolva. Victima: Ce trebuie să fac? Videochat”.

Acești prădători, numiți de psiholog „profesioniști fără scrupule” sau „pești”, manipulează adolescenții astfel încât „la finalul unui număr de luni, pot fluctua între 9 și 12 luni, ajung să presteze servicii cu conținut erotic sexual în fața camerei”.

Sfârșitul este tragic din punct de vedere academic și social, iar reacția părinților trebuie să fie promptă: „Poliția trebuie să fie activată instant și subiectul trebuie să fie acuzat de hărțuire, instant!”

URMĂRIȚI EMISIUNEA PĂRINȚI PREZENȚI - EPISODUL CU RADU LECA - INTEGRAL:

parinti prezenti
radu leca
