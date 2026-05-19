Tratatul pandemiilor rămâne blocat. OMS extinde negocierile pentru vaccinuri

Potrivit OMS, țările participante vor avea la dispoziție încă un an pentru a finaliza negocierile privind sistemul PABS, mecanismul care reglementează accesul la agenți patogeni și distribuirea beneficiilor obținute din utilizarea acestora.

Directorul OMS: „Statele membre merg mai departe cu multă hotărâre”

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a transmis că decizia reprezintă un semnal important privind angajamentul statelor participante.

„Angajamentul statelor membre de a continua negocierile este un semnal clar că ele sunt departe de a renunţa şi că merg mai departe cu multă hotărâre”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, conform Agerpres.

„Am toată încrederea în reuşita lor”, a adăugat el.

Divergențe între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare

După mai bine de trei ani de negocieri începute după pandemia de COVID-19, statele membre ale OMS au adoptat în mai 2025 un acord pentru pregătirea și gestionarea viitoarelor pandemii. Documentul urmărește să asigure acces echitabil la vaccinuri, tratamente și teste de diagnostic.

Cu toate acestea, discuțiile privind sistemul PABS au rămas blocate. Principalele neînțelegeri apar între statele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare.

Țările mai sărace cer garanții clare privind accesul echitabil la vaccinuri și produse medicale, inclusiv în afara situațiilor de pandemie. În schimb, statele care dețin industrii farmaceutice puternice se tem că obligațiile de distribuire a produselor medicale ar putea afecta cercetarea și dezvoltarea.

Ce prevede mecanismul PABS

Conform proiectului discutat, laboratoarele care participă voluntar la sistemul PABS ar trebui să ofere OMS acces rapid la 20% din producția lor de vaccinuri, tratamente și teste în timpul unei pandemii.

Documentul stabilește că minimum 10% din producție ar urma să fie donată OMS, iar restul să fie furnizat la prețuri accesibile.

Negocierile vizează și alte aspecte sensibile, inclusiv accesul la secvențele genetice ale agenților patogeni și contribuțiile financiare ale companiilor farmaceutice participante.

Presiuni pentru finalizarea rapidă a acordului

Helen Clark a cerut accelerarea negocierilor și a avertizat că întârzierile pot complica și mai mult procesul.

Statele participante și-au propus să prezinte rezultatele finale în cadrul celei de-a 80-a Adunări Mondiale a Sănătății, programată pentru mai 2027, sau mai devreme, într-o sesiune extraordinară organizată în 2026.

În timpul discuțiilor, Uniunea Europeană a transmis că vrea să facă „tot posibilul” pentru finalizarea negocierilor până la următoarea reuniune mondială a sănătății. Africa de Sud, în numele statelor africane membre OMS, a cerut un mecanism „echilibrat”, iar India și China au solicitat garanții mai ferme privind echitatea și obligațiile juridice ale participanților.