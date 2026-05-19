DCNews Stiri Crin Antonescu îl taxează pe Ilie Bolojan: Pleacă de la conferințe și își lasă purtătorul de cuvânt. Eu nu sunt jurist, dar pe mine mă surprinde un lucru
Data publicării: 19 Mai 2026

Crin Antonescu îl taxează pe Ilie Bolojan: Pleacă de la conferințe și își lasă purtătorul de cuvânt. Eu nu sunt jurist, dar pe mine mă surprinde un lucru
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan si ioana ene dogioiu Foto: Agerpres
Fostul lider național-liberal Crin Antonescu îl critică pe Ilie Bolojan pentru evitarea dezbaterilor pe problemele de interes pentru cetățeni care vizează Guvernul României.

Crin Antonescu a fost invitatul Nicoletei Cone, la Realitatea Plus, iar jurnalista a ridicat mai multe probleme legate de activitatea vicepremierului Oana Gheorghiu și primului-ministru Ilie Bolojan. În cursul zilei de marți, PSD l-a somat public pe Ilie Bolojan să răspundă pentru traficul de influenţă exercitat la vârful Guvernului pentru fondurile din programul SAFE.

„PSD îl acuză pe premierul Bolojan de presupus trafic de influență în favoarea unei companii germane. A apărut și un document în acest sens potrivit căruia un domn, Cristian Băcanu, consilier al doamnei Oana Gheorghiu, a primit bani pentru consultanță pe SAFE printr-o astfel de firmă. Este un nou scandal care vine după cel legat de doamna Oana Gheorghiu, și domnia sa fiind acuzată că ar fi făcut lobby pentru o firmă germană, adusă să digitalizeze instituțiile importante ale României. Nu era vorba de o licitație sau alte firme propuse, ci de una singură. S-au purtat discuții în biroul vicepremierului. Sunt tot felul de scandaluri care gravitează în jurul Guvernului Bolojan, dar ar trebui instituțiile statului sau la nivel oficial să avem o reacție, că până acum, purtătorul de cuvânt a venit și a spus că nu e ceea ce vede, nu s-a făcut lobby sau trafic de influență și nu s-a greșit nicăieri?“, a întrebat jurnalista Nicoleta Cone.

„Eu nu sunt jurist, dar din punctul meu de vedere, lucrurile nu sunt în regulă și ar necesita cel puțin niște clarificări. Pe mine asta chiar mă surprinde din partea domnului Bolojan, pentru că a intrat într-un război de natură electorală, e în regulă, dânsul aprinde lumina, foarte bine, îi face șobolani pe preopinenți, ceea ce nu știu dacă e foarte bine.

Însă, atunci când apar astfel de lucruri, domnia sa nu răspunde la întrebări. Și domnul Bolojan, și doamna Gheorghiu au obiceiul de a se duce la niște instituții media mai prietene și a vorbi acolo cât le convine despre anumite subiecte. Or eu cred că atunci când ești prim-ministru sau lider politic al unui partid important, cu atât mai mult prim-ministru, este foarte bine să le răspunzi, nu să pleci de la conferințe de presă și să-ți lași purtătorul de cuvânt, oricât ar fi acesta de dibaci în a răspunde la întrebări. Asta în ceea ce privește chestiunile cu plățile, cu contractele, lucruri mai neclare și foarte discutabile“, a punctat fostul lider național-liberal.

Crin Antonescu îi aprinde lumina lui Ilie Bolojan: Un om ca ăsta nu poate avea credibilitate în fața mea

Crin Antonescu a făcut o comparație între transparența pe care Ilie Bolojan o clamează în spațiul public și lipsa acesteia în ceea ce privește finanțele țării, sub umbra scandalurilor din ultimele săptămâni.

„Când e vorba de lucruri mari, cum e programul SAFE, mie mi se pare absolut scandalos că nu am avut o dezbatere publică și am luat programul ăsta ca pe un dat de la Dumnezeu sau ca pe o informație meteorologică. Nu am avut o discuție dacă este necesar, dacă este necesar în aceste date, cu acești bani, pentru acele achiziții etc.

Eu nu spun că am un răspuns, nu știu, dar faptul că nu s-a discutat în România și s-a luat ca pe un obiectiv de țară că trebuie făcut și după aceea au apărut neclarități și netransparență, mi se pare inacceptabil. În condițiile astea, un om care vine și spune că aprinde lumina, că au văzut românii că se poate guverna și transparent, nu poate avea credibilitate în fața mea, pentru că e limpede că nu vede șobolanii decât la alții și nici atunci nu spune clar care sunt și unde sunt, nu e transparent când e vorba de miliarde și nu dă explicații pe niște chestiuni aparent mici, dar semnificative, cum ar fi povestea cu domnul Băcanu“, a concluzionat Crin Antonescu.

