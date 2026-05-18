DCNews Stiri REPORTAJ DC NEWS: Apelul unui antreprenor din Sulina: Suntem într-o situație cumplită. Vrem un Guvern care să dea oamenilor siguranța zilei de mâine / Mesaj pentru politicieni
Data publicării: 18 Mai 2026

EXCLUSIV REPORTAJ DC NEWS: Apelul unui antreprenor din Sulina: Suntem într-o situație cumplită. Vrem un Guvern care să dea oamenilor siguranța zilei de mâine / Mesaj pentru politicieni
Autor: Ioan-Radu Gava

ponton plaja sulina Foto: Unsplash
Mihai Scarlat, proprietarul Pensiunii Casa Pescarilor din Sulina, a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre situația dezastruoasă prin care trece din cauza crizelor multiple cu care se confruntă România.

Multiplele crize interne prin care trece România, cumulate cu crizele externe care influențează țara noastră, au determinat o diminuare drastică a turismului intern în acest an. Dacă în 2025, gradul de ocupare pentru lunile de vară ajungea deja la 90%, acum nu mai depășește 30%.

Am stat de vorbă cu Mihai Scarlat, proprietarul Pensiunii Casa Pescarilor din Sulina, care a vorbit despre situația „cumplită“ prin care trece din cauza scăderii puterii de cumpărare a turiștilor români.

„Suntem într-un record extrem de negativ. Weekend-ul trecut am avut rezervată o singură cameră, weekend-ul următor avem opt camere, iar până la 1 iunie ne cam vedem unii cu alții. Până pe 15 iunie nu știu dacă ajungem la 10% grad de ocupare, iar lunile iulie și august, la ora actuală probabil că au undeva la 30%. Anul trecut aveam 80-90% la această dată. 

Suntem într-o situație cumplită. Și nu numai noi. Dacă am fi doar noi în situația asta am spune că facem noi ceva greșit. Toți colegii noștri sunt în aceeași situație. Se pare că ne aflăm într-o aliniere a planetelor care este nefavorabilă, se pare că guvernanții nu înțeleg că turismul în România a depins într-un fel sau altul și de acele vouchere de vacanță mult blamate, dar care permiteau cumva să putem cheltui niște bani în țara noastră. Eu nu am nimic împotrivă să îi cheltuim în afara țării, dar nu poți tăia tot. Suprapus pe criza carburanților și tot ce se întâmplă în lume, au venit cu aceste măsuri care sunt efectiv distrugătoare pentru operatorii români“, a spus Mihai Scarlat pentru DC News.

L-am întrebat pe Mihai Scarlat de turiștii fideli, care se întorceau an de an la pensiunea pe care o administrează. Acesta ne-a mărturisit că „turiștii spun că le e teamă pentru ziua de mâine și au început să taie de la plăceri, de la plimbări, de la mâncare, de la haine“.

Antreprenor din Sulina, apel către clasa politică: Băi fraților, băgați-vă mințile în cap!

De asemenea, antreprenorul a făcut apel către clasa politică să ia măsuri care să dea un impuls turismului astfel încât sezonul din acest an să fie salvat.

„Dacă nu se ajunge la o soluție în următoarea perioadă, sezonul este compromis. Noi sperăm să se ajungă urgent la o soluție, noi sperăm să avem în sfârșit un Guvern - noi nu facem politică și nu ne ocupăm de politică - și niște decizii. Sperăm să avem stabilitate. Nimic nu este stabil în această țară, este o nebunie și nu se mai poate continua așa“, a punctat Mihai Scarlat.

Despre serviciile pe care le oferă, Mihai Scarlat a precizat că prețurile se află deja la un nivel minim, dar nu poate să le coboare mai mult fiindcă utilitățile și mâncarea sunt extrem de scumpe.

„Eu pot să vin cu orice ofertă, dar mă omoară utilitățile, prețurile. Totul este cu 50% mai scump. Ce pot să fac mai mult când o legătură de ceapă în Sulina e 10 lei? Ce pot să fac mai mult?

În momentul de față, pentru vârf de sezon (iulie și august), o persoană care vine aici și are mic dejun bufet suedez plătește undeva în jur de 160 de lei de persoană pe noapte. Unde să mai coborâm cu prețul? Avem nevoie de un Guvern care să dea oamenilor predictibilitate și siguranța zilei de mâine. Nu se mai poate continua în nebunia în care trăim“, a mai spus Mihai Scarlat.

În final, acesta a avut un mesaj și pentru politicienii români, de care depinde soarta turismului din țara noastră:

„Băi fraților, băgați-vă mințile în cap!“, a conchis Mihai Scarlat.

