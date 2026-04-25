Atena are 700.000 de locuitori și 8 milioane de turiști. Primăria vrea să o ”salveze”: Nu poate funcționa ca un hotel gigantic

În inima Atenei antice, pe străzile înguste și în jurul siturilor arheologice, grupurile de vizitatori par a fi peste tot, strecurându-se în spatele ghizilor turistici.

Anterior, oficialii ar fi salutat astfel de scene. Însă pentru Haris Doukas, primarul socialist, hotărât să recupereze centrul aglomerat al capitalei pentru cetățenii săi, începutul sezonului turistic nu e tocmai fericit. Cartiere întregi, crede el, sunt în pericol de a-și pierde autenticitatea din cauza dezvoltării turistice necontrolate.

„Atena nu poate funcționa ca și cum ar fi un hotel gigantic”, a spus el într-un interviu. „Sunt necesare restricții și reguli. Orașele trebuie să aibă, de asemenea, un cuvânt de spus în modul în care se dezvoltă” notează The Guardian.

Atena nu mai e un loc de tranzit. Opt milioane de turiști au vizitat-o în 2025

Anul trecut, peste 8 milioane de oameni au vizitat Atena, un record pentru o metropolă care nu cu mult timp în urmă era considerată o oprire către insulele grecești. Numai în cazul închirierilor pe termen scurt, numărul de nopți de cazare în popularul cartier Plaka, de sub Acropole, s-a dublat față de 2018.

În primăria neoclasică a orașului, oficialii spun că timpul este esențial dacă Atena nu vrea să cadă victimă propriului succes. Semnele de avertizare sunt peste tot: de la chiriile imobiliare în creștere, care au fost evaluate de localnici, până la infrastructura suprasolicitată care se deteriorează sub presiune.

„Toată Atena este dezgropată pentru a putea face față”, a spus Doukas, care a fost profesor de energie climatică înainte de a intra în administrația locală. „Construim infrastructură electrică, sisteme de apă, drenaj nou, rețele 5G. Când ai aproximativ 700.000 de locuitori și 8 milioane de vizitatori, presiunea este enormă” spune el. În fiecare lună se angajează „mai mulți angajați, mai multe echipamente, mai multe mașini” pentru a face față provocărilor.